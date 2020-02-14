Закопал труп жены в огороде после убийства кочергой экс-прокурор в Северной Осетии

Игорь Чельдиев сам заявил о пропаже гражданской супруги. Его задержали по подозрению в убийстве. Но бывший надзорщик утверждает, что на даче женщина неудачно упала и ударилась головой.

Бывшего прокурора задержал СК

В четверг, 13 февраля, на загородной даче бывшего старшего прокурора прокуратуры Северной Осетии Игоря Чельдиева был обнаружен труп пропавшей 5 января Ирины Боженко, которая приходилась ему гражданской супругой. Заявление о пропаже женщины сделал сам Игорь Чельдиев после того, как ее сестра, проживающая за пределами республики, забила тревогу.

По словам сыщиков, дом Игоря Чельдиева осматривали еще в январе, однако, ничего подозрительного обнаружено не было. Во время повторного осмотра внимание одного из оперативников привлек небольшой холмик в дальнем конце дома, рядом с кирпичным забором дачи, передает Ъ.

Когда его начали раскапывать, Игорь Чельдиев признался, что там зарыто тело Ирины Боженко. По словам бывшего прокурора, его гражданская жена неудачно упала и ударилась головой, однако эксперты сделали предварительное заключение, что смерть женщины наступила от удара каминной кочергой.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по ст.105 УК («Убийство»), а Игоря Чельдиева задержали.

Отметим, что Игорь Чельдиев стал известен в Северной Осетии после увольнения из прокуратуры республики и нескольких видеоинтервью, где он критиковал тогдашнего республиканского прокурора Игоря Векшина.

За последний год под уголовным преследованием оказались еще два надзорщика из Северной Осетии — бывший прокурор Иристонского района Владикавказа Ольга Швецова (подозревается в причастности к убийству московского следователя СКР Игоря Леонова, которого она «заказала» Аслану Гагиеву по кличке Джако) и бывший сотрудник Ардонской районной прокуратуры Сослан Созанов, которого подозревают в вымогательстве взятки размером в миллион рублей.