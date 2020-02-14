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Погибли два летчика при крушении Ми-8 на Ямале из-за снежной бури

21:00 14.02.2020 Фото: ГУ МЧС по ЯНАО
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На борту «Сокола» находилось 10 человек, из них 3 члена экипажа. Двое оказались зажатыми в кабине. Вертолет следовал с Гыданского полуострова в порт Саббетта и совершил жесткуюпосадку.

Погибли два летчика при крушении Ми 8 на Ямале из за снежной бури
Ми-8 «Сокол» упал на Ямале. Есть погибшие

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале. Об этом сообщили вуправлении МЧС Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Погибли два человека. Это члены экипажа, которые оказались заблокированными в вертолете после жесткой посадки», — рассказали в спасательном ведомстве. Данных о пострадавших нет. Всего на борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.

— Сегодня, 14 февраля,  в 16 часов 20 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по ЯНАО поступило сообщение о том в Ямальском районе в 400-500 метрах от порта Саббета произошла жесткая посадка вертолета авиакомпании «Скол», который следовал из Гыданского полуострова в порт Саббетта. На борту находилось 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации 8 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 2 члена экипажа были зажаты в кабине. Вертолет частично поврежден, — сообщили в МЧС.

Стало известно о том, что прибывшими представителями аварийно-спасательной службы аэропорта Саббеты из кабины вертолёта были извлечёны два члена экипажа, которые в результате произошедшего погибли. Обстоятельства произошедшего уточняются. Предполагается, что вертолет попал в снежную бурю.

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