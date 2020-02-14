Новые льготы на бесплатные лекарства получили не все пенсионеры с февраля

На 50-процентную скидку право имеют люди, получающие пенсию по старости в минимальных размерах и только при наличии рецепта от лечащего врача. инвалидам, фронтовикам, блокадникам и участникам боевых действий препараты полагаются бесплатно.

В льготной аптеке Бердска иногда бывают очереди

С начала февраля вступили в силу сразу два приказа Минздрава, которые регулируют получение бесплатных лекарств. В частности, это касается пенсионеров. Какие новшества ждут пожилых пациентов? Кто и какие лекарства может получить бесплатно, а для кого предусмотрена 50-процентная скидка?

7 февраля вступил в силу приказ Минздрава № 1н «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения для обеспечения в течение одного года в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний».

— Теперь все, кто перенёс данные заболевания, вне зависимости от инвалидности получают необходимые медикаменты бесплатно, в том числе и пенсионеры, — пояснила генеральный директор благотворительного фонда «Единое сердце» Валерия Метелина.

9 февраля 2020 года вступил в силу приказ Минздрава «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учёта и хранения». По словам Валерии Метелиной, в нём есть сразу несколько новшеств.

Например, лекарства по рецептам теперь могут назначать на период до 180 дней, передает Лайф.ру. Для сравнения: раньше максимальный курс был 90 дней. Это новшество касается пенсионеров, инвалидов и пациентов, у которых имеются хронические заболевания, требующие длительного курсового лечения. К тому же повышается контроль за рецептами. Они будут выписываться на бланках, которым присвоили штрихкоды.

Правда, надо отметить, бесплатно получить лекарства для длительного лечения могут не все пенсионеры. Среди тех, кому положена такая льгота, инвалиды I, II, III групп, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, лица, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АС, а также ветераны боевых действий.

— Обычные пенсионеры имеют право на 50-процентную скидку на лекарства, но это касается не всех, — уточнила старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — На такие лекарства право имеют люди, получающие пенсию по старости в минимальных размерах. Это пенсия, соответствующая прожиточному минимуму в регионе. В разных регионах она может различаться. Например, в Рязанской области это 8694 рубля, в Санкт-Петербурге — 9514 рублей, в Москве — 12 578 рублей, на Чукотке — 19 000 рублей.

Если сумма, назначенная ПФР, ниже прожиточного минимума, то пенсионеру будут доплачивать до уровня прожиточного минимума в регионе. Если же прожиточный минимум составляет, допустим, 8694 рубля, а назначенная пенсия 9000 рублей, то она уже не будет считаться минимальной, пенсионер не сможет претендовать на вышеуказанные льготы.

— Необходимо помнить, что льгота в 50% предоставляется только при наличии рецепта от лечащего врача, заполненного по всем правилам с необходимыми подписями и печатями, — отметила Полина Гусятникова. — Рецепт должен быть выписан в двух экземплярах, один из которых пациент отдаёт в аптеку, а другой нужен для получения компенсации.

Юрист уточнила, что на скидку в аптеке сразу рассчитывать не стоит. Эта льгота предоставляется не по месту приобретения препарата. Пенсионер покупает лекарство за свой счёт, а затем получает компенсацию от социальных служб в размере половины от его стоимости.

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— Также пенсионерам, достигшим 60-летнего возраста, положена бесплатная вакцинация от гриппа, — рассказала Полина Гусятникова. — Бесплатное лекарственное обеспечение положено пенсионерам, имеющим такие заболевания, как рассеянный склероз, гемофилия, сахарный диабет, болезнь Гоше, муковисцидоз, шизофрения, а также при состоянии после трансплантации органов и тканей.