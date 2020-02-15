Разбил голову во время пьяной драки собутыльнику житель Новосибирска

Потерпевшего доставили в больницу медики «скорой» и немедленно сообщили о криминальных травмах в полицию. Подозреваемого в избиении задержали.

Полицейские оперативно вычислили злодея

В Новосибирске сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

13 февраля в 22.00 от дома по улице Жуковского в медицинское учреждение бригадой «скорой помощи» был доставлен 42-летний житель Новосибирска с травмами головы.

Врачи незамедлительно сообщили о произошедшем в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 39-летнего местного жителя. Выяснилось, что в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в результате которой злоумышленник избил потерпевшего.

В настоящее время в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.