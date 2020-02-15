Путин задал Зеленскому прямой вопрос о минских соглашениях по Донбассу

Поводом стали «известные высказывания» властей Украины, сообщает Кремль. Киев не раз заявлял о необходимости поменять минские соглашения после встречи «нормандской четверки», принимавшей решения по урегулированию на юго-востоке страны.

Зеленский и Путин поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 14 февраля задал ему вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности», — говорится в сообщении Кремля.

Во время телефонного разговора с Зеленским Путин также подчеркнул важность полной и безусловной реализации тех мер, которые были приняты на саммите в «нормандском формате», состоявшемся 9 декабря 2019 года.

Согласно заявлению, в разговоре главы государств обсудили вопросы о поддержании режима прекращения огня, дальнейшем разведении сил и средств на линии соприкосновения и работах по разминированию в Донбассе. Кремль также сообщает о готовности продолжить обмен связанных с конфликтом лиц.

В офисе Зеленского ранее сообщили, что во время телефонного разговора главы государств обсудили и подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки». «Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей», — отмечали в администрации украинского президента, передает РБК.

Саммит в «нормандском формате» неоднократно подвергался угрозе срыва, однако встреча все же состоялась 9 декабря в Париже. Кроме Путина и Зеленского на саммите присутствовали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Тогда стороны договорились об установлении перемирия до конца 2019 года, а также о создании трех новых районов отвода сил к концу марта 2020-го.

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко сообщал, что на саммите обсуждались минские договоренности и беседа шла «на повышенных тонах» из-за идеи переработать итоговое коммюнике. По словам Руденко, разговор касался и реализации минского комплекса мер. «Стороны привезли с собой совершенно разные базовые подходы к проблеме», — говорил тогда дипломат.

Позже Зеленский заявил, что необходимо изменить некоторые положения минских соглашений. Он уточнял, что изменения могут коснуться вопроса передачи границы под контроль Киева. Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников затем заявил, что предложения об изменении минских договоренностей Киев подготовит к следующей встрече в «нормандском формате».