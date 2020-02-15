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Выбросили из машины скорой помощи пациента в сугроб на Урале. По видео СК начал проверку

13:05 15.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На видео мужчина ползет по дороге. В больнице рассказали, что у пациента выявили алкогольное опьянение, он был возбужден и агрессивен. После первичного осмотра больной отказался лечь в больницу и сбежал из приемного отделения.

Выбросили из машины скорой помощи пациента в сугроб на Урале. По видео СК начал проверку
Скорая помощь перевозила пациента в другое отделение

Минздрав и следственный комитет Свердловской области организовали проверку по информации о якобы ненадлежащем оказании медицинской помощи местному жителю, сообщает пресс-служба СК России по региону.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, сотрудники скорой помощи выбросили из машины в снег мужчину, который не мог передвигаться. Также было опубликовано видео с ползающим по снегу мужчиной. Предварительно ему якобы был поставлен диагноз перелом позвоночника, но при осмотре диагноз изменили на защемление нервных окончаний.

«В ходе проверки будет выясняться, насколько своевременно, полно и качественно мужчине была оказана медицинская помощь», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что следователи опросят сотрудников скорой помощи, приемного покоя больницы и возможных очевидцев происшествия. Кроме того, будет изучена медицинская документация о госпитализации и лечении этого мужчины.

В пресс-службе свердловского минздрава сообщили, что жалоб на неоказание медицинской помощи не получали, в больницу они также не поступали. В рамках проверки чиновники изучают все видеозаписи за последние двое суток.

В областной прокуратуре заявили, что личность мужчины установлена. Как пояснили сотрудники больницы прокурорам, 44-летний житель Каменска-Уральского был доставлен в больницу, где ему провели диагностику позвоночника, после чего бригада скорой помощи перевезла его в другой корпус больницы.

Врачи утверждают, что мужчина отказался от осмотра и самостоятельно покинул лечебное учреждение. Городская прокуратура проверяет эту информацию.

На видео, сделанном в больнице, видно, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Больной с трудом переместился с одной медицинской каталки на другую, его движения были заторможены. На видео мужчина выражался нецензурной бранью и оскорблял врачей.

После того, как медики ненадолго покинули коридор больницы, мужчина попытался привстать на каталке. В сидячем положении медики вывезли его из больницы, чтобы направить в другое учреждение.

Ранее в самой больнице рассказали, что у прибывшего пациента выявили алкогольное опьянение, он был возбужден и агрессивен. После первичного осмотра больной отказался лечь в больницу и сбежал из приемного отделения.

Видео КП

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