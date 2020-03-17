Стоять в метре друг от друга в супермаркетах посоветовали чиновники жителям Бердска

В настоящее время в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Некоторые бердчане впрок закупают продукты в супермаркетах

Продовольственные магазины и рынки Новосибирской области имеют достаточный запас продуктов первой необходимости, в первую очередь местного производства, пополнение прилавков осуществляется в штатном режиме. Организациям торговли рекомендовано минимизировать очереди и обеспечить наличие наиболее востребованных товаров. Об этом сообщают в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области.

Как рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и тиражированием информации о массовой скупке ряда продуктов и товаров в торговых сетях и магазинах, сотрудники минпромторга проводят ежедневный мониторинг ситуации. Министр сообщил, что повышение цен, не связанных с тенденциями рынка, не выявлено.

«По информации крупных ритейлеров, ситуация с обеспечением магазинов товарами первой необходимости штатная, товарный запас нормирован в рамках сезонного спроса, пополнение магазинов проходит в обычном режиме. В случае особой необходимости торговые сети подтвердили готовность увеличить объемы поставок широкого ассортимента товаров в свои торговые объекты. В отдаленные села районов продукты доставляют автолавки, рынки и сфера потребкооперации работает стабильно и имеет достаточный запас товаров», ― отметил Андрей Гончаров.

По словам министра, согласно поступившим накануне рекомендациям из федерального центра, региональным минпромторгом в организации торговли будут направлены письма об обеспечении санитарных мер с рекомендациями Роспотребнадзора. Речь идет о регулярной обработке дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей (ручки тележек, дверные ручки и т.д.), минимизации очередей среди покупателей и предупреждении их о необходимости соблюдать дистанцию минимум 1 метр друг от друга, обеспечении постоянного наличия в торговом зале наиболее востребованных товаров и др.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил, что сельхозпроизводители нашей области полностью обеспечивают потребности новосибирского рынка в основных социально значимых группах продовольствия ― молоке, мясе, яйце, зерновой продукции, тепличных овощах. «Зависимость от импорта продовольствия сейчас минимальна. На территории области действует большое число животноводческих хозяйств. Ежедневно производится более 1,8 тыс. тонн молока. Работает семь промышленных птицефабрик. На элеваторах и складах имеется достаточный запас зерновой и овощной продукции, ― отметил министр. ― Кроме того, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности имеются свободные мощности, которые можно задействовать при наличии более высокого спроса на продукцию».

Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области реализует необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции нового типа. Ведется плановая межведомственная работа. Усилен контроль в аэропорту Толмачево, проходят профилактические мероприятия на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведен инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций.

С точки зрения бытовой профилактики жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.

Распоряжение №44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области 16 марта подписал Губернатор Андрей Травников.

В Новосибирской области создан оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса. Актуальная информация публикуется в официальном канале. В регионе работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200.

На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса.

В настоящее время в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Источник: Минпромторг НСО