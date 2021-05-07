Вакцинацию от коронавируса на майских праздникам лично проверил губернатор Травников

Губернатор Андрей Травников провел рейд по поликлиникам Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального правительства 7 мая. Для того, чтобы понять, как работают в майские праздники медицинские учреждения, глава региона решил лично оценить работу медиков.
Поликлиника №17 Новосибирска предлагает сделать прививку в день записи, причем выбрать можно и препарат, которым будет привит пациент. На выбор представлены российские вакцины ГамКовидВак и ЭпиВакКорона. Больше 16 % прикрепленного к учреждению населения уже сделали себе прививку от коронавируса.
В праздники проводится вакцинация по несколько тысяч человек в день. За 5 мая 11 143 жителя региона получили прививку, 6 мая - 9 437.
По состоянию на 7 мая в регионе первый компонент вакцины получен 234 127 пациентами, двумя компонентами привились 150 304 человека.
Напомним, что в Новосибирске организована работа семи мобильных пунктов. Рядом с крупными торгово-развлекательными центрами – «Ройял Парк», «Аура», «Мега», «Сибирский Молл», «Континент», а также возле Центрального рынка и на площадке перед зданием администрации Кировского района Новосибирска – установлены передвижные медицинские комплексы, где можно сделать прививку от коронавируса.
А также пройти диспансеризацию, профилактический медосмотр и сделать первую прививку против COVID-19. Вторым компонентом можно вакцинироваться через 21 день в тех поликлиниках, которые обеспечивают работу мобильных медпунктов.
Организация подобной работы мобильных пунктов вакцинации и диспансеризации в праздничные дни для новосибирского минздрава – первый опыт, но такой формат уже доказал свою целесообразность и будет использован в дальнейшем.
«Были опасения, что из-за длинных праздничных выходных дней интерес к вакцинации, к диспансеризации спадет, а этого допустить было нельзя. Задачи важные для нас в этом году. Сегодня мы убедились, что активность жителей – по крайней мере этого района Новосибирска – достаточно высока: идут и на вакцинирование, и диспансеризацию проходят. Самое главное – медики работают без сбоев, вакцина в наличии. Есть свободные окошки для записи», — отметил губернатор.
Пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции в праздничные дни продолжают работать в торговых центрах «Сан-Сити» (ежедневно с 10.00 до 19.00) и «Эдем» (ежедневно с 11.00 до 17.00, кроме понедельника).
Чтобы сделать прививку в одном из данных пунктов, с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и страховой полис ОМС.
87 пунктов вакцинопрофилактики развернуто во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области. Кроме того организовано 87 мобильных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным гражданам.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на площади Горького в Бердске с 4 по 7 мая работал мобильный пункт вакцинации. За 4 дня прививки поставили более 50 бердчан.
Напомним, что накануне Владимир Путин раскритиковал регионы, где на майских праздниках снизились темпы вакцинации. Президент предложил увеличить число мобильных пунктов и даже направить их в дачные общества, где сейчас отдыхают россияне.