Покинет ли жара Сибирь и когда придет Москву. Когда ждать похолодание?

В Сибири установилось совершенно неожиданно по-настоящему летнее тепло. Температура держится примерно на 10 градусов выше средней климатической нормы. Надолго ли?
8 мая в субботу ожидается небольшая облачность, температура днем составит около +17 градусов, ночью +8.
9 мая в воскресенье будет еще теплее. Будет небольшая облачность, температура днем повысится до отметки +24 градуса, ночью около +13.
10 мая немного похолодает, значения вернутся до +17 днем и +8 ночью, ожидается пасмурная погода, солнышка мы не увидим, но и дождей по прогнозу нет.
11 мая облачно с прояснениями, температура днем +19, ночью +7.
12 мая столбики термометров устремятся снова вверх. Днем будет жарко до +23, ночью + 8. Небольшая облачность, без осадков.
13 мая снова лето - солнечно и ясно, днем воздух прогреется до +25, ночью +9.
14 мая облачно с прояснениями, температура днем сохраняется теплой +26, ночью+13.
15 мая будет пасмурно, но без осадков, днем +24, ночью +12.
А вот в Москве 8 и 9 мая идут дожди, температура днем около +10...+12 градусов, ночью +4...+6.
10 мая москвичей порадует солнце и повышение температуры до +18 градусов днем и +5 ночью.
11 и 12 мая облачно с прояснениями, дождей не предвидится. Воздух днем прогреется до +21...+23 градусов, ночью +8...+12 градусов.
13 и 14 мая вернутся небольшие дожди. Температура днем +20, ночью +12 градусов.
15 мая вновь дождей не будет, малооблачно с прояснениями. Днем будет тепло +21, ночью +13 градусов.