Покинет ли жара Сибирь и когда придет Москву. Когда ждать похолодание?
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Покинет ли жара Сибирь и когда придет Москву. Когда ждать похолодание?

10:40:425/7/2021Фото: Википедия
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Погода на майские праздники порадовала сибиряков. Установилось и держится тепло, превышающее средние показатели примерно на 10 градусов. Менее радостно в Москве - всю неделю идут дожди, но становится заметно теплее.

жара, природа, лето
В Сибири установилась по-настоящему теплая погода

В Сибири установилось совершенно неожиданно по-настоящему летнее тепло. Температура держится примерно на 10 градусов выше средней климатической нормы. Надолго ли?

8 мая в субботу ожидается небольшая облачность, температура днем составит около +17 градусов, ночью +8.

9 мая в воскресенье будет еще теплее. Будет небольшая облачность, температура днем повысится до отметки +24 градуса, ночью около +13.

10 мая немного похолодает, значения вернутся до +17 днем и +8 ночью, ожидается пасмурная погода, солнышка мы не увидим, но и дождей по прогнозу нет.

11 мая облачно с прояснениями, температура днем +19, ночью  +7.

12 мая столбики термометров устремятся снова вверх. Днем будет жарко до +23, ночью + 8. Небольшая облачность, без осадков.

13 мая снова лето - солнечно и ясно, днем воздух прогреется до +25, ночью +9.

14 мая облачно с прояснениями, температура днем сохраняется теплой +26, ночью+13.

15 мая будет пасмурно, но без осадков, днем +24, ночью  +12.

А вот в Москве 8 и 9 мая идут дожди, температура днем около +10...+12 градусов, ночью +4...+6.

10 мая москвичей порадует солнце и повышение температуры до +18 градусов днем и +5 ночью.

11 и 12 мая облачно с прояснениями, дождей не предвидится. Воздух днем прогреется до +21...+23 градусов, ночью +8...+12 градусов.

13 и 14 мая вернутся небольшие дожди. Температура днем +20, ночью +12 градусов.

15 мая вновь дождей не будет, малооблачно с прояснениями. Днем будет тепло +21, ночью +13 градусов.

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