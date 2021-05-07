Новые рекомендации по лечению коронавируса дал Минздрав

В Минздраве России выпущен новый документ о рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Из перечня лекарств, ранее рекомендованных для лечения COVID-19 исключен препарат гидроксихлорин.
К применению рекомендованы две новые вакцины - «Спутник Лайт» и «КовиВак». Также в список рекомендуемых препаратов внесен иммуноглобулин человека.
- Минздрав России утвердил новую — 11 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики, - сказано в новой методичке Минздрава.
В перечне лекарств для лечения коронавируса значатся пять препаратов, указанных в документе Минздрава.