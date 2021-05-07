Истребители МиГ-31 и "Терминаторы" отрепетировали парад Победы в небе над Новосибирском
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Истребители МиГ-31 и "Терминаторы" отрепетировали парад Победы в небе над Новосибирском

10:45:025/7/2021Фото: Пресс-служба ЮВО
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9 мая пролет авиации над площадью Ленина ожидается к 10.30. Кроме этого, в параде примет участия военная техника, 2000 человек пройдут маршем в День Победы.

Над Новосибирском пролетели лучшие экземпляры авиации России

В центре Новосибирска прошел генеральный прогон парада Победы, точнее его авиационной части. В репетиции принимали участие 6 единиц авиатехники — вертолеты и истребители-перехватчики.

«Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 км/ч для вертолетов и 300 км/ч для самолета», - сообщили в пресс-службе ЦВО.

9 мая пролет авиации во время парада Победы в Новосибирске ожидается к 10:30. Вертолеты Ми-8 АМТШ-В, называемые «Терминаторами», и истребители-перехватчики МиГ-31 пролетят над площадью Ленина. В параде, посвященном 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне будут участвовать 2 тысячи военнослужащих.

На параде будет представлена военная техника, как современная, так и символизирующая советское вооружение, использовавшееся во время войны. Первым по площади поедет танк Т-34.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", всем участникам парада поставили прививки от коронавируса, чтобы не подвергать их риску заражения.

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парадавиациявоенная техника
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