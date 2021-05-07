Дым от пожаров затянул Новосибирск: Горожане жалуются на удушливый запах гари
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дым от пожаров затянул Новосибирск: Горожане жалуются на удушливый запах гари

11:00:255/7/2021
0

По официальным данным, в7 мая в Новосибирской области зарегистрированы десятки термоточек, в том числе вокруг столицы Сибири. 

Новосибирск затянуло дымом вечером 7 мая

Новосибирск затянуло дымом вечером 7 мая от природных пожаров. Горожане жалуются на запах гари и невозможность дышать. По официальным данным, в пятницу в Новосибирской области действуют десятки термоточек, в том числе вокруг столицы Сибири.

В регионе ежедневно происходит более сотни пожаров сухой травы. Всего с начала мая 2021 года зарегистрировано 637 пожаров, из них 537 - горение травы и мусора. За 5 мая зарегистрировано 87 термических точек. 6 мая в области ликвидировали около 150 ландшафтных пожаров и 21 возгорание в жилье, дачных и иных строений, прокомментировали в управлении МЧС по Новосибирской области.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сейчас в регионе введен особый пожарный режим. Пока он действует до 10 мая. В период высокого уровня пожароопасности муниципальным властям и органам местного самоуправления рекомендовано усилить контроль  для предотвращения возможных пожаров. В зоне особого внимания в период майских праздников – частный сектор и СНТ.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Истребители МиГ-31 и "Терминаторы" отрепетировали парад Победы в небе над Новосибирском
    10:45:02 5/7/2021
    Истребители МиГ-31 и "Терминаторы" отрепетировали парад Победы в небе над Новосибирском
    Покинет ли жара Сибирь и когда придет Москву. Когда ждать похолодание?
    10:40:42 5/7/2021
    Покинет ли жара Сибирь и когда придет Москву. Когда ждать похолодание?
    Новые рекомендации по лечению коронавируса дал Минздрав
    10:35:54 5/7/2021
    Новые рекомендации по лечению коронавируса дал Минздрав
    БердскДевушка-водитель перепутала газ с тормозом и врезалась в столб на Toyota Carina в Бердске. Смотрите фото
    10:04:21 5/7/2021
    Девушка-водитель перепутала газ с тормозом и врезалась в столб на Toyota Carina в Бердске. Смотрите фото
    Вакцинацию от коронавируса на майских праздниках лично проверил губернатор Травников
    9:40:43 5/7/2021
    Вакцинацию от коронавируса на майских праздниках лично проверил губернатор Травников
    22 мая – День Николя Чудотворца-2021: запреты дня и сильная молитва
    9:20:08 5/7/2021
    22 мая – День Николя Чудотворца-2021: запреты дня и сильная молитва
    Самогон из чернобыльских яблок конфисковали украинские силовики. Напиток предназначался для любителей крепкого в Великобритании
    9:07:06 5/7/2021
    Самогон из чернобыльских яблок конфисковали украинские силовики. Напиток предназначался для любителей крепкого в Великобритании
    Машина ДПС сбила на "зебре" девушку с ребенком на велосипеде в Новосибирской области. Смотрите видео
    8:39:45 5/7/2021
    Машина ДПС сбила на "зебре" девушку с ребенком на велосипеде в Новосибирской области. Смотрите видео
    Коммунистов оштрафовали за первомайский автопробег в Новосибирске
    8:04:16 5/7/2021
    Коммунистов оштрафовали за первомайский автопробег в Новосибирске
    Муж найденной мертвой блогерши признался в убийстве. Он пришел в полицию в непотребном виде
    7:47:10 5/7/2021
    Муж найденной мертвой блогерши признался в убийстве. Он пришел в полицию в непотребном виде