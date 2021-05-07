Дым от пожаров затянул Новосибирск: Горожане жалуются на удушливый запах гари

Новосибирск затянуло дымом вечером 7 мая от природных пожаров. Горожане жалуются на запах гари и невозможность дышать. По официальным данным, в пятницу в Новосибирской области действуют десятки термоточек, в том числе вокруг столицы Сибири.
В регионе ежедневно происходит более сотни пожаров сухой травы. Всего с начала мая 2021 года зарегистрировано 637 пожаров, из них 537 - горение травы и мусора. За 5 мая зарегистрировано 87 термических точек. 6 мая в области ликвидировали около 150 ландшафтных пожаров и 21 возгорание в жилье, дачных и иных строений, прокомментировали в управлении МЧС по Новосибирской области.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сейчас в регионе введен особый пожарный режим. Пока он действует до 10 мая. В период высокого уровня пожароопасности муниципальным властям и органам местного самоуправления рекомендовано усилить контроль для предотвращения возможных пожаров. В зоне особого внимания в период майских праздников – частный сектор и СНТ.