Удивился росту цен на бензин президент Путин

«Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44% < ...> Сейчас уж не говорю — цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне», — сказал он на встрече с кабмином.
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
«Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44% <…> Сейчас уж не говорю — цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне», — сказал он на встрече с кабмином.
Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, нефть марки Brent в начале прошлой недели достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. Еще одним фактором, влияющим на национальную и мировую экономику, остается пандемия коронавирусного заболевания.
По данным на 17 марта, мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения: стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%. Трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и не изменят ситуацию вокруг нефтедобычи.
Все победы - это его заслуга ( нарисованные победы по большей части), а вот все проблемы - это кто-то еще. Но если ты за 20 лет так и не смог найти толковых подчиненных, которые не будут вводить тебя в состояние изумления, то зачем тебе еще два срока по 6 лет?