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Удивился росту цен на бензин президент Путин

22:02 17.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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«Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44% < ...> Сейчас уж не говорю — цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне», — сказал он на встрече с кабмином.

Удивился росту цен на бензин президент Путин
Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
«Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44% <…> Сейчас уж не говорю — цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне», — сказал он на встрече с кабмином.
Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, нефть марки Brent в начале прошлой недели достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. Еще одним фактором, влияющим на национальную и мировую экономику, остается пандемия коронавирусного заболевания.

По данным на 17 марта, мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения: стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%. Трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и не изменят ситуацию вокруг нефтедобычи.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Снизят?

Аноним, 17 марта 2020 22:49
Путин по привычке включил режим "царь хороший, бояре - не очень".)
Все победы - это его заслуга ( нарисованные победы по большей части), а вот все проблемы - это кто-то еще. Но если ты за 20 лет так и не смог найти толковых подчиненных, которые не будут вводить тебя в состояние изумления, то зачем тебе еще два срока по 6 лет?

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