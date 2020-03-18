Покупайте свежий номер «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 18 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №9/2020.
В номере вы прочтете:
1. Школьников отправили на каникулы с 18 марта.
2. Митинг против зэков собрал 400 человек в Бердске.
3. Короновирус: что делать, чтобы не заболеть.
4. Полный текст изменений в Конституцию. Начало.
5. Гоярчий асфальт начнут класть в Бердске с 25 марта.
6. Начался подтоп домов талыми водами.
7. Глыба снега уничтожила козырек над подъездом.
8. Весенняя уборка дома.
9. Первый раз в Париже. И первый раз в секс-шопе.
10. Причину смерти бабы Риммы засекретили в больнице.
11. Не хватает масок в аптеках.
12. Сиделки соцзащиты сидят за 1500 рублей с немощными подопечными.
13. Вандалы исписали остановки в Бердске.
14. Могут ли заживо похоронить в Бердске?
15. История учителя Ольги Тарасовой.
На обложке — Есть ли больные короновирусом в Бердске?
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