Покупайте свежий номер «Курьер.Среда.Бердск»

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

«Курьер. Среда. Бердск», №9/2020

Сегодня, 18 марта, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №9/2020.

В номере вы прочтете:

1. Школьников отправили на каникулы с 18 марта.

2. Митинг против зэков собрал 400 человек в Бердске.

3. Короновирус: что делать, чтобы не заболеть.

4. Полный текст изменений в Конституцию. Начало.

5. Гоярчий асфальт начнут класть в Бердске с 25 марта.

6. Начался подтоп домов талыми водами.

7. Глыба снега уничтожила козырек над подъездом.

8. Весенняя уборка дома.

9. Первый раз в Париже. И первый раз в секс-шопе.

10. Причину смерти бабы Риммы засекретили в больнице.

11. Не хватает масок в аптеках.

12. Сиделки соцзащиты сидят за 1500 рублей с немощными подопечными.

13. Вандалы исписали остановки в Бердске.

14. Могут ли заживо похоронить в Бердске?

15. История учителя Ольги Тарасовой.

На обложке — Есть ли больные короновирусом в Бердске?

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 20 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.