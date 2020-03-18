По кальяну ударил короновирус: предлагают запретить кальяны на время каратантина в России

Курение кальянов в фильмах могут запретить

С такой инициативой законодатели намерены обратиться в кабмин и Госсовет.

Использование одноразовых наконечников при курении кальянов может не спасти от заражения коронавирусной инфекцией — как минимум потому, что такие приборы в кафе и ресторанах не стерилизуют после каждого употребления. В этих условиях необходимо приостановить продажу кальянов в ресторанах — такое предложение группа депутатов и сенаторов намерена направить в рабочие группы Правительства и Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, рассказал «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Идею запрета уже поддержали в Минздраве.

На Ближнем Востоке «подымить» в кафе уже не получится



Кальян — это ингалятор, в больницах подобные приборы проходят стерилизацию после каждого употребления, напомнил сенатор. «Какой кальян проходит стерилизацию, подумайте? Совершенно естественно, что его нужно запрещать», — убеждён он.

Тем более что многие страны уже ограничили их использование в связи с эпидемией коронавируса — это в том числе Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ, Палестина, Тунис, Сирия, Ирак, Иордания, Иран, Пакистан. «Круг этих стран будет расширяться, — уверен профессор Московской медицинской академии имени Сеченова Андрей Дёмин. — Нашим законодателям стоило бы также озаботиться этим вопросом».

Парламентарии инициативу поддерживают — из-за распространения коронавиурсной инфекции вопрос приостановки продажи кальянов в ресторанах и кафе нужно решать незамедлительно, считает Валерий Рязанский. Он напомнил, что сейчас в стране работает три структуры, ответственные за борьбу с инфекцией. Это Координационный совет при Правительстве во главе с премьер-министром, оперативный штаб, который возглавила зампред Правительства Татьяна Голикова, а также рабочая группа Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

«Нужно написать письмо в Рабочую группу Правительства под руководством Голиковой, рабочую группу Госсовета, которую курирует Собянин, — отметил законодатель. — Я предлагаю сегодня группе депутатов и сенаторов направить соответствующее обращение о запрете кальянов в кафе».

Его инициативу поддержал и зампред думского Комитета по охране здоровья Николай Говорин. «В сложившейся ситуации с коронавирусом такие приборы в публичных местах должны быть запрещены. Тем более учитывая соответствующий опыт большинства стран, где сложилась критическая обстановка с распространением инфекции», — подчеркнул депутат.

В Минздраве идею поддержали. «Минздрав России последовательно выступает за ограничение любого вида курения, в том числе и курения кальяна. Проведённые исследования показывают, что кальян может являться источником распространения инфекционных заболеваний, в том числе вирусной природы», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства, отметив, что данное предложение может быть поддержано министерством.

Курение кальянов в фильмах могут запретить

И это лишь первые меры регулирования, которые могут коснуться кальянов. Сейчас на рассмотрении депутатов находится проект поправок в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно которому к сигаретам предлагается приравнять любые средства доставки никотина в организм — в том числе кальян, вейп или электронные сигареты. То есть ввести акцизы, убрать с витрин магазинов и продавать строго по паспорту только совершеннолетним. Пока же в кальянные пускают всех желающих вне зависимости от возраста, а у молодёжи такой вид «расслабления» становится всё более популярным.

Так, согласно опросу, проведённому Молодёжным парламентом при Госдуме, около 55,6 процента россиян от 14 до 30 лет постоянно посещают кальянные. Из них половина — люди от 18 до 29 лет, сообщила председатель Общественной молодёжной палаты Мария Воропаева. Систематически курят кальян и подростки в возрасте от 12 до 17 лет — таких оказалось 12 процентов. Примерно столько же россиян впервые пробуют кальянные смеси в возрасте 12-15 лет. «Проблема стоит остро, большинство респондентов выступили за запрет продажи кальянов несовершеннолетним, разделение залов ресторанов и кафе на зоны, где можно «дымить», и где это запрещено, а также на лицензирование этой деятельности», — сообщила она. Воропаева также выступила с инициативой ввести ограничения на демонстрацию курения кальяна в фильмах.

Вопросы снижения уровня потребления как табака, так и использования электронных курительных изделий и кальянов напрямую связаны с задачей по увеличению продолжительности жизни, поэтому с принятием закона, который приравнивает любые средства доставки никотина в организм к сигаретам, тянуть не будут, подчеркнули парламентарии. По словам Николая Говорина, сейчас документ практически готов к рассмотрению во втором чтении.

Источник: pnp.ru/