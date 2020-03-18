Видео застрявшей скорой помощи в снежном арыке сняли жители ул.Калинина в Бердске. Медики пришли к 83-летней пациентке через 40 минут

Калининцы накануне звонили в управление ЖКХ и просили почистить улицу. Им отвечают, что машин нет и сидите дома — профилактика короновируса. Врачи успели оказать помощь, им пришлось бросить машину за четыре дома до пациентки. Бабушка умерла спустя несколько часов. Похоронная служба добиралась через Агролес.

Застряла «скорая» в снегу на ул. Калинина Бердска

Застряла «скорая помощь» в снегу на ул. Калинина в Бердске. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница улицы Анна Зырянова. Она звонила в управление ЖКХ все последние три дня, с воскресенья 15 марта. После многих звонков ей удалось дозвониться. Трактор прошел один раз по центральной улице на следующий день. Но это не изменило ситуацию — во вторник вечером 17 марта в снегу застряла «скорая помощь», которая ехала к женщине 83 лет.

— Я звонила с вечера воскресенья. Мне сказали, что машин нет и не предвидится. Утром в понедельник все побросали машины и пошли пешком на работу, дети в школу, — рассказала Анна 18 марта.

Она отметила, что трактор прошел по улице всего один раз около 16.00 16 марта. Огромные валуны остались по краям. В проулках так и сталось не чищено. Анна продолжала звонить в управление ЖКХ. Трубку взяли только около 12 часов дня 17 марта.

— Мне сказали — сидите дома — профилактика коронавируса, — со смехом вспоминает женщина.

А в этот же вечер, во вторник, около 20.00 стало плохо матери ее двоюродного брата Олега Зырянова. Пожилой женщине 83 лет нужна была помощь.

— «Скорая» ехала 40 минут до них. В результате они застряли и оставили машину за четыре дома до дома брата. Врачи пришли оказали помощь, их винить не в чем, но это же просто страшно. У меня сын школьник, отец сердечник, если что случится, просто страшно, что не успеют во время оказать помощь, — рассказала Анна.

Бабушка, к сожалению, умерла этой же ночью. Похоронная служба смогла к ней проехать только через Агролес. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал ее сын, брат Анны, Олег Анатольевич.

— Ситуация на улице очень плачевная. К нам очень долго ехала «скорая». Похоронной службе посоветовал ехать через Агролес, так они смогли до нас добраться, — рассказал Олег 18 марта.

Почему не чистят улицу Калинина сообщим в ближайшее время.

Автор видео — житель ул. Калинина.