Приехали из Италии: на карантине из-за коронавируса сидят двое жителей Искитима

Больше 40 больных с пневмонией поступили с начала года. Как они проверяются на коронавирус? В чем его опасность? Какие меры безопасности предприняты?

Жесткий контроль за больными пневмонией введен из-за коронавируса в Искитиме

Два человека попали под подозрение на коронавирус в Искитиме. Об этом сайту «Весь Искитим» главный врач Искитимской центральной больницы Алексей Кайгородов сегодня, 18 марта. Он отметил, что в городе проводятся многие меры безопасности, введен жесткий контроль больных ОРВИ и пневмонией.

— На сегодняшний день в Новосибирской области, Искитиме и Искитимском районе заболевших коронавирусом нет. Это подтвержденные данные, — заявил Алексей Алексеевич.

Кто под подозрением?

Алексей Кайгородов рассказал о том, что есть два человека, приехавшие из Италии, которые были под наблюдением.

— Есть люди с подозрением. Они все госпитализированы в инфекционную больницу №1 Новосибирска. У них берут анализы. Пока положительных анализов на коронавирус в регионе нет, — подчеркнул главврач Искитима.

В Искитиме и Искитимском районе пока нет случаев с признаками коронавируса. На прошлой неделе в ИЦГБ пришла информация из Роспоребнадзора о том, что в Искитим приехали два человека из Италии. Они находились там в то время, когда там уже был повышенный уровень заболеваемости коронавирусом.

— Эти люди наблюдались нами на дому. Мы сделали анализ на коронавирус, отправили его в специальную лабораторию. Получили отрицательный ответ. В пятницу наблюдение над ними закончено, теперь эти люди свободны. Больше наблюдаемых ни в Искитиме ни в Бердске нет, — сказал Алексей Кайгородов.

Но при этом рассказал, что есть люди под наблюдением в Тогучинском районе, Краснообске, Новосибирске, Болотном.

— Этими людьми занимаются, контролируют, обследуют, смотрят контакты, их окружение, изолируют, выписывают больничный лист, — отметил главврач.

Какие предприняты меры безопасности?

Если нет опасности, почему тогда властями приятно решение отпустить на каникулы школьников, главный врач тоже объяснил. В школе все дети контактируют, их невозможно ограничить друг от друга. Тогда как в детских садах малыши находятся в отдельных группах с отдельными входами — риска меньше.

— Если и появится у нас коронавирус, превентивные меры у нас проводятся давно — с февраля. По локализации, анамнезу, по отслеживанию приехавших из зарубежных стран: Китай, Корея, Иран, Франция, Германия, Италия, Испания, — отметил врач.

Кайгородов рассказал, что в Искитимскую больницу с начала года поступает много больных с пневмонией.

— У нас больше 40 случаев пневмонии с начала года. Это серьезное заболевание. Люди курят и вредят своему здоровью, ослабляют свой иммунитет, а вирусной инфекций полно, — отметил главврач.

Всех, кто болеет пневмонией, госпитализируют в отдельные палаты и обследуют на коронавирус. Причем это делается неоднократно — на 7, 10, 14 день.

— Вчера мы взяли 22 анализа, отправили в Новосибирск, ждем результат, — рассказал Кайгородов.

Алексей Алексеевич подчеркнул, что никто из заболевших воспалением легких не был привит от гриппа. Он отметил, что те, кто сделал прививку, не болеют пневмонией. Также главврач рассказал, что предприняты и другие меры предосторожности — больных с температурой обслуживают на дому, в стационарах запрещены встречи.

В чем опасность коронавируса?

Главврач рассказал, что картина с заболеваемостью пневмонией тщательно отслеживается на сайте министерства здравоохранения. Все больные под жестким контролем, есть список онлайн с именами каждого. Он считает, что это лучше сработает, чем закрытые границы. Хотя не отрицает, что такие меры тоже могут быть нужны.

— Я надеюсь, что в ближайшее время коронавирус нас не коснется, — говорит Кайгородов.

Он отметил, что коронавирус опасен тем, что его симптомы проявляются спустя два-десять дней. А у гриппа на второй день. Получается, что есть две недели, когда человек еще не имеет никаких проявлений вируса, а уже может быть заразен. Именно для этого всем, кто мог быть в зоне риска нужно провериться — сдать анализы.

Алексей Кайгородов рассказал, что коронавирусная инфекция отнесена ВОЗ к разряду особо опасных. Она очень быстро распространяется, захватывает большие территории. Имеет серьёзные последствия, в том числе летательные исходы.

— Надеюсь с наступлением лета вирус исчезнет сам по себе, — отметил Кайгородов в заключение.

При этом главврач посоветовал избегать больших скоплений народа. Напомним, сайт «Весь Искитим» писал, что ученый СО РАН Нина Тикунова говорила о том, что коронавирус может убить жаркая погода.