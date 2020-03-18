На фоне коронавируса: две девушки в масках вытащили из сумки пенсионерки 9000 рублей в автобусе Бердска

Бердчанка не обращалась в полицию, ведь она даже не сможет описать воровок — те были в медицинских масках.

Если вы обнаружили кражу, немедленно обращайтесь в полицию

Вытащили из сумки в автобусе у пенсионерки 9000 рублей две смуглые девушки в масках 18 марта в Бердске.

— Примерно в 13.00 я села в автобус на остановке «Универмаг». Со мной рядом села черненькая девочка, я подумала, что узбечка. Рядом стояла другая. Я еще обратила внимание на то, что обе они были в масках — лица закрыты. Видно одни глазки. Накрашенные, красивые. Я подумала, какие законопослушные девочки — ходят в масках. Сумка у меня была закрыта. Наверное, я сама виновата. До того, как выйти, достала из сумки проездной и положила в карман. Во внутреннем кармане сумки вместе с проездным лежали деньги, которые я только что сняла — 9000 рублей. Они утащили у меня эти деньги. Сработали «профессионально», я даже это не поняла, — рассказала Надежда Тимкина.

Деньги у бердчанки лежали вместе с паспортом. Паспорт остался, деньги пропали. Бердчанка предполагает, что кража произошла, когда сидевшая рядом девушка начала переставлять то сюда, то туда свой пакет. И когда она вытащила деньги, бердчанка не почувствовала, хотя сумка стояла у нее на коленях, а сверху на сумке — еще коробка для посылки. Они выскочили на остановке «Пионерской», когда Надежда Ивановна открыла сумку.

Бердчанка не стала обращаться в полицию, ведь она даже не смогла бы описать воровок. Одно может сказать точно — девчонки молодые, не более 20 лет. Но очень смуглявые, скорее всего, цыганки, предполагает пенсионерка.

Раз появилась официальная возможность закрыть лицо масками на фоне коронавируса, воровки теперь будут работать по полной программе, предполагает Надежда Тимкина. Поэтому предупреждает бердчан, чтобы те были бдительными.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подобная история произошла в апреле прошлого года. В автобусе №7.

— Народу было много. Вошли две цыганки. Одна буквально на меня поставила сумку, типа, ей очень тесно. Она мне эту сумку прямо на грудь сует и прижимает меня. Вторая встала рядом. Я стояла ближе всех к двери. То ли им лицо показалось мое богатое или что. У меня в одной руке был пакет вместе с сумочкой. Стоит молодая цыганочка такая красивенькая, мне так улыбается. Давит, давит мне на грудь. Проехали всего одну остановку — вышли на 11 квартале. Я еще думаю: молодые бабы, что им в автобус садиться, чтобы проехать одну остановку. Проехали одну остановку и вынырнули. Пришли мы в магазин, купили что нам было нужно, подошли к кассе. А денег нет. Сумка целая, кошелек на месте, и даже карточки в нем. Пропали четыре купюры — 1000 рублей и три по 500 рублей. Что самое обидное 2000 рублей мы собрали на поминки нашей коллеги. Продукты набрали, а денег нет. У меня еще спрашивают: у тебя денег хватит? Я отвечаю, что, конечно, хватит. Подошли. Здрасьте, денег нет! Мне до сих пор непонятно, как цыганка смогла вытащить у меня деньги из кошелька. Я ничего не поняла. Она просто стояла, смотрела на меня и улыбалась. Поминки мы все же справили. Знакомые привезли деньги в магазин. Потом я с ними рассчиталась. Но коллеги сказали, что скинутся и вернут часть украденных средств, — рассказала Татьяна Петровна.

Опасайтесь карманников

• Держите сумку перед собой.

• Не носите документы, телефоны, деньги в полиэтиленовых пакетах, в задних карманах брюк.

• Держите отдельно от основной суммы деньги на мелкие расходы, старайтесь пользоваться формами безналичного расчета за покупки.

• Собираясь за дорогими покупками или за крупной суммой в банк, попросите родственников или друзей сопровождать вас.

• Будьте особенно внимательны в переполненном транспорте, при посещении крупных магазинов.

• При осуществлении покупок в магазинах, не оставляйте сумки в тележках-корзинах.

• В общественном транспорте старайтесь не засыпать, не стойте около дверей, у вас могут вырвать сумку.

• Если вы обнаружили кражу, незамедлительно обращайтесь в полицию.