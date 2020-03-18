12 лет и штраф 200 млн: последний следователь из дела Шарко Молодого получил срок

Это последний из громких судебных процессов, последовавших за перестрелкой на Рочдельской улице в 2015 году.

Дрыманов также должен выплатить 196 млн рублей.

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии и штрафу в 196 млн руб. бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета (СКР) по Москве Александра Дрыманова, который обвинялся в двух эпизодах получения взяток (ст. 290 УК), в том числе за освобождение из СИЗО двоих приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Такое решение вынес судья Сергей Груздев, передает корреспондент РБК.

Бывший начальник управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко получил 10 лет строгого режима и штраф в 195 млн руб. Экс-руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, для которого это уже вторая судимость, по совокупности приговоров получил 14 лет строгого режима и штраф в 250 млн руб.

Генерал Дрыманов и полковник Крамаренко, согласно решению судьи Груздева, лишены своих званий (Максименко свое утратил по итогам первого судебного процесса). После выхода из колоний все они не смогут занимать административные должности на госслужбе в течение нескольких лет.

Написание приговора заняло у судьи Груздева более месяца; из-за большого объема и секретных сведений, которые есть в деле, он огласил только вводную и резолютивную части своего решения. Из-за мер, связанных с коронавирусом, Мосгорсуд принял решение транслировать оглашение через интернет.

Суд счел доказанным, что бывшие офицеры получили за освобождение криминальных авторитетов Андрея Кочуйкова (Итальянца) и Эдуарда Романова $1 млн от предпринимателя Дмитрия Смычковского; персонально Дрыманов также получил взятку в €9850 от своего заместителя Дениса Никандрова, которому взамен должен был обеспечить покровительство по службе. Гособвинители Милана Дигаева и Игорь Потапов запрашивали для обвиняемых сроки, близкие к рекордным по делам о взятках: от 14 до 17 лет.

Все трое осужденных категорически отказались от признания вины, а Максименко, в частности, заявлял, что следователи ФСБ требовали от него оговора руководителя СКР Александра Бастрыкина.

«Постановление такого неправосудного приговора стало возможно лишь при включении административного ресурса со стороны ФСБ, которым следствие нам угрожало на протяжении двух с половиной лет. Требуя признания вины от Крамаренко, следователи утверждали, что обвинительный приговор ими уже согласован вплоть до Верховного суда РФ. Насчет Мосгорсуда такое согласование подтвердилось», — заявила РБК адвокат Крамаренко Алена Федулова.

Она полагает, что в деле полностью отсутствуют доказательства вины ее доверителя, а также доказательства самого события преступления. Так, следствие и гособвинение не раскрыли, как именно и от кого Смычковский получил $1 млн. А передача денег Максименко и Дрыманову «опровергнута в суде показаниями трех свидетелей обвинения», — полагает Федулова.

«Считаю, что в данном случае на карту поставлена репутация российского правосудия. Все правоохранители наблюдают за нашим процессом: кто победит — ФСБ или закон», — отметила Федулова, добавив, что будет обжаловать приговор и добиваться освобождения Крамаренко.

Судебный процесс над троими высокопоставленными офицерами СКР — последний из целого ряда процессов, которые стали следствием перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы 14 декабря 2015 года. К кровопролитию привел спор между ресторатором Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой из-за качества выполненного ремонта и его оплаты. Первая позвала на помощь адвоката коллегии «Диктатура закона», ветерана КГБ СССР Эдуарда Буданцева с помощниками, вторая — криминального авторитета Кочуйкова (вхожего в ближний круг Шакро Молодого) и его бригаду.

Переговоры привели к гибели двоих человек, ранениям у еще семи, одному из самых громких скандалов с силовиками в новейшей истории России и существенному изменению расстановки сил в правоохранительных органах.

Процессы, связанные с перестрелкой на Рочдельской

Дело в отношении вора в законе Шакро Молодого, которого Генпрокуратура назвала «лидером российского криминального мира», и его приближенных. Он был задержан спустя полгода после перестрелки. Обвинение Шакро свелось к вымогательству: как утверждало гособвинение, приближенные Шакро решили воспользоваться разногласиями между Мисиковой и Ким, чтобы потребовать у последней 8 млн руб. Это и привело к тому, что в ход пошло оружие.



Дело в отношении адвоката, ветерана спецслужб Эдуарда Буданцева. Следствие полагало, что именно он во время перестрелки совершил оба убийства, однако, в отличие от членов банды Шакро, которым вменяли не столь тяжкие преступления, Буданцев попал не в СИЗО, а под домашний арест. Такое решение было принято по просьбе сотрудников управления «М» ФСБ и вызвало разногласия между офицерами из руководства СКР, рассказывал в суде генерал Дрыманов. Впоследствии СКР прекратил дело в отношении Буданцева, признав его действия самообороной.Дело о злоупотреблении полномочиями в отношении районных полицейских, которые решили не вмешиваться в конфликт, уехали с места происшествия и допустили жертвы. Они получили до четырех лет колонии. «Можно ли было предотвратить перестрелку, которая длилась две минуты, и за эти две минуты в нашу сторону было сделано порядка 50 выстрелов?» — говорил в суде оперуполномоченный Денис Ромашкин.Особую роль в этих событиях сыграл бывший полицейский Евгений Суржиков. После увольнения из МВД он претендовал на работу в центральном аппарате СКР под началом Максименко, однако затем предпочел устроиться в охранную компанию, контролируемую Шакро Молодым. Перестрелка пришлась на первый рабочий день Суржикова в рядах охраны Шакро, утверждал он в показаниях. По версии ФСБ, знакомства и с мафиози, и с офицерами СКР позволили ему стать связующим звеном между ними.Дело журналиста «Росбалта» Александра Шварева, автора публикаций о связи олигархов Алишера Усманова и Кенеса Ракишева с ресторатором Жанной Ким и адвокатом Буданцевым. По версии МВД, Шварев оклеветал Усманова и вымогал деньги у Ракишева за отказ от публикации порочащих сведений. Журналист покинул Россию и получил политубежище в Латвии.

Источник: РБК