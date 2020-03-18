Закрыли все ледовые переправы в Новосибирской области

Ледовые переправы стали опасны

Образование трещин, частичное разрушение съездов и выездов по берегам, а также выход воды на лед стали причиной немедленного закрытия двух ледовых переправ, которые действовали на Новосибирском водохранилище в Ордынском районе. С этого дня движение по ледовым переправам запрещено для транспортных средств.

По решению специальной комиссии, в состав которых вошли госинспекторы по маломерным судам МЧС России, приняты оперативные меры для предупреждения несанкционированных выездов на ледовые переправы. Чтобы предотвратить ЧП, выезды на переправы перекрыли и установили запрещающие выезд знаки.

Напомним, что движение по двум ледовым переправам «Ордынское — Нижнекаменка» и «Спирино — Чингисы» было открыто в январе месяце. После проведенного сегодня обследования состояния ледовых переправ комиссия пришла к выводу, что движение по ледовым переправам стало опасным, и подписала акт об их закрытии.

Госинспекторы по маломерным судам призывают граждан ни в коем случае не выезжать на лед. В настоящее время в Новосибирской области выезд любой техники на лед любого водоема представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением. Возможны провалы людей и техники под лед, который сейчас имеет рыхлую пористую структуру и быстро разрушается. Толщина льда с каждым днем будет снижаться.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области