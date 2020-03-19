Жизнь на волоске: пациентов с инфарктом и инсультом из Бердска везут в клинику Мешалкина

Время доставки больного до сосудистого центра в Новосибирске не превышает 90 минут, в районах области — 180 минут

Жительница Академгородка Нина Шукалкина перенесла два инфаркта, и доктор в поликлинике настоятельно советует ей при ухудшении состояния сразу вызывать скорую. Но Нина Григорьевна с такими вызовами не спешит — слишком остры воспоминания о том, как бригада скорой помощи везла ее с инфарктом через весь город, застревая в пробках, в горбольницу N 1, и какой тяжелой была эта дорога, когда жизнь висела на волоске. «Я лучше дома спокойно помру, чем снова все это испытать», — вздыхает пенсионерка.

К счастью, в последнее время для сердечников Советского района все изменилось к лучшему. Теперь пациентов с подозрением на инфаркт, острый аортальный синдром и тромбоэмболию легочной артерии скорая не везет через весь Новосибирск, а доставляет в НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина, на базе которого создан уже четвертый в регионе сосудистый центр. По сути, здесь открылось кардиологическое отделение неотложной помощи. Отделение на тридцать коек работает круглосуточно.

В клинику Мешалкина срочно госпитализируют и пациентов из правобережной части Новосибирского района, Бердска и Искитимского района. В региональном минздраве подчеркивают, что за счет открытия сосудистого центра на этой территории удалось достичь мирового «золотого стандарта» — когда между первым контактом больного с медработником и операцией проходит не более двух часов. Это повышает шансы пациента на полное восстановление. Сеть центров, пообещали в минздраве, будет расширяться — в начале 2021 года должен открыться пятый, в ЦКБ Академгородка. Кроме того, в медучреждениях работают двенадцать первичных сосудистых отделений.

Сейчас, по данным регионального министерства, время доставки больного до сосудистого центра в Новосибирске не превышает 90 минут, в районах области — 180 минут. Хотелось бы, конечно, быстрее — ведь время в таких случаях решает все.

— Например, прогноз состояния пациента после ишемического инсульта буквально поминутно зависит от времени проведения тромболизиса (процедуру выполняют в условиях стационара. — Прим. ред.). Если успеть в течение первых полутора часов, шанс полностью восстановиться имеет один пациент из четырех-пяти, если в течение трех часов — то один из девяти, а если в течение четырех с половиной часов — то лишь один из четырнадцати, — пояснила главный реабилитолог России Галина Иванова.

Между тем

Сосудистые центры создаются в Новосибирске, как и во всей стране, с 2018 года — тогда начали воплощать федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Пока «на совести» этих болезней по-прежнему примерно половина смертей в России (48,5 процента в Новосибирской области). Как сообщили «РГ» в областном министерстве, показатель смертности от инфаркта миокарда в 2019 году составил 38 на 100 тысяч населения региона, а к 2024-м он должен снизиться до 26,9. От инсультов новосибирцы умирают чаще: в 2019 году показатель смертности был 104,1 на 100 тысяч населения, в 2024-м его намерены уменьшить до 79,7.

Правда, пока больших успехов в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в области достичь не удалось. Об этом говорят показатели, зафиксированные в паспорте федерального проекта. По прогнозам, в 2019 году показатель смертности от инфаркта в Новосибирской области должен был равняться 32,6 на 100 тысяч населения (в реальности 38), от острого нарушения мозгового кровообращения — 96,6 на 100 тысяч населения (в реальности 104,1). Сегодняшний показатель смертности от инфаркта даже выше, чем базовый на 31 декабря 2017 года, указанный в федеральном проекте: 35,1 на 100 тысяч населения.

Источник: РГ