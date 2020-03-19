На дому можно будет проголосовать за поправки в Конституцию

Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. При этом президент подчеркнул, что дату могут перенести, если того потребует ситуация с коронавирусом.

87% россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, а каждый второй знает точную дату проведения голосования

Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.

На встрече с жителями Севастополя президент подчеркнул, что при принятии решения на первом плане будут жизнь и здоровье граждан.

«Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования, закон это позволяет сделать, проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей».

Глава государства уточнил, что возможно использование всех разрешенных законом способов, в том числе голосования на дому.

На вопрос о вероятном голосовании через портал госуслуг президент ответил, что обсуждал это с главой ЦИК.

«Это должно все соответствовать закону. < …> В рамках закона будем действовать», — добавил глава государства.

Путин особо отметил, что поправки в Конституцию востребованы, и выразил надежду на их поддержку россиянами.

«Мы ведь Конституцию не меняем, мы вносим туда только дополнения. Первая, вторая, девятая главы не меняются, которые являются фундаментом самой Конституции, где отражены основные права граждан, но тем не менее жизнь идет и идет вперед: и технологически, и политически наше общество меняется, общество стало более зрелым, более требовательным», — сказал он.

Президент подчеркнул, что сегодня необходимо раскрыть социальный характер государства и «зафиксировать некоторые вещи, которые связаны с обеспечением прав граждан».

Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля. При этом президент подчеркнул, что дату могут перенести, если того потребует ситуация с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости