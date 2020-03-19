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Избил до смерти педофила и пошел под суд житель Уфы

09:45 19.03.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Дело на контроль взял глава Следственного комитет Бастрыкин.

Избил до смерти педофила и пошел под суд житель Уфы
Бастрыкин поручил внимательно изучить материалы дела

СМИ распространили обращение к Председателю Следственного комитета адвоката, защищающего жителя Уфы, подозреваемого в том, что причинил смерть мужчине, который ранее совершил преступление в отношении детей. В обращении высказано требование объективного и беспристрастного расследования уголовного дела.

Напомним, что, согласно имеющимся у следствия данным, 30 января к подозреваемому обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, поскольку неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Подозреваемый решил выяснить отношения с 54-летним мужчиной, конфликт перерос в драку. От полученных телесных повреждений мужчина, совершивший преступление в отношении детей, скончался в карете «скорой помощи». В отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В связи с совершением в отношении несовершеннолетних противоправных действий возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления по Республике Башкортостан доложить о ходе расследования обоих уголовных дел и обо всех аспектах, на которые обратили внимание средства массовой информации. Сотрудниками центрального аппарата СК России обеспечен постоянный контроль за ходом предварительного следствия и своевременностью проведения необходимых мероприятий, направленных на объективное установление всех обстоятельств произошедших событий.

Источник: Следственный комитет РФ

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