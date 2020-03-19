Список полезных сайтов, открывших бесплатные доступы на время пандемии коронавируса

Некоторые сервисы решили помочь тем, кто пережидает пандемию в карантине, и открыли доступ к своим библиотекам и курсам. Весь список таких предложений в одном материале.

Некоторые сервисы решили помочь тем, кто пережидает пандемию в карантине, и открыли доступ к своим библиотекам и курсам

Коронавирус продолжает наносить урон индустрии развлечений: кинотеатры показывают худшие результаты за много лет, массовые мероприятия отменяются во многих странах, а Голливуд приостанавливает съёмки телесериалов и блокбастеров — счёт идёт уже на сотни проектов. Предполагаемый ущерб может достигнуть десятков миллиардов долларов.

Но есть и хорошие новости — некоторые сервисы решили помочь тем, кто пережидает пандемию в карантине, и открыли доступ к своим библиотекам и курсам. Мы решили собрать такие предложения в одном материале.

Развлечения



12 марта Pornhub поддержал итальянцев (на момент публикации текста Италия — главный очаг пандемии в Европе) и объявил, что все жители страны получат бесплатный месячный премиум-аккаунт. Всю оплату администрация взяла на себя.

15 марта онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ ко всему своему контенту. В число проектов вошли «Эпидемия», «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мёртвое озеро», «Секта» и другие. Чтобы получить бесплатный доступ, надо пройти регистрацию и обновить приложение Premier до последней версии.

С 15 марта весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями холдинга «Газпром-медиа», будет доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру. Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным.

Пресс-служба

16 марта к акции присоединился ещё один онлайн-кинотеатр — more.tv (принадлежит «Национальной Медиа Группе»). Там можно посмотреть как западные сериалы (например, «Двойник», «Тюдоры», «Друзья», «Ходячие мертвецы», «Крестики-нолики»), так и отечественные проекты: «Корни», «Дылды», «Кухня. Война за отель» и другие.

Предложение распространяется в том числе и на премиальный контент, ранее доступный только по платной подписке, — премьеры сериалов и фильмов, прямой эфир платных телеканалов и спортивный раздел. Чтобы получить бесплатный доступ на месяц, любому пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте more.tv и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA.

Из сообщения БК

На такой же шаг пошёл и онлайн-кинотеатр ivi — пользователи смогут оформить месячную подписку за 1 рубль. Акция будет действовать до 15 апреля. Помимо этого, онлайн-кинотеатр расширяет предложение для бесплатного просмотра.

Подобную акцию устроила и сеть Okko — чтобы воспользоваться промокодом на 14 дней, нужно написать «OkkoBro» боту в личные сообщения группы «ВКонтакте».

Чтобы поддержать тех, кому пришлось подстроиться под обстоятельства, мы создали бота. Если вы вынуждены остаться дома, напишите нам в сообщения сообщества «OkkoBro» и расскажите, что случилось. Бот поддержит вас добрым словом и подарит промокод на 14 дней подписки «Оптимум». Чтобы скрасить ожидание за просмотром хорошего фильма или любимого сериала.

«КиноПоиск» решил подарить неактивным пользователям подписку на свой онлайн-кинотеатр до конца апреля. Для этого нужно на странице активации ввести промокод POKAVSEDOMA.

Пусть вынужденный карантин превратится в приятный сериальный марафон!

К акции присоединился и онлайн-магазин GOG. Он собрал в одном месте 27 бесплатных игр, среди которых несколько демок, Shadow Warrior Classic Complete, Ultima 4, Sunrider: Mask of Arcadius и другие. И хотя большинство из них уже были бесплатны, шанс найти жемчужину есть!

Обучающие курсы

15 марта образовательная площадка Arzamas опубликовала промокод КАРАНТИН, который до 15 апреля открывает бесплатную подписку на «Радио Arzamas».

«Радио» — наши самые новые курсы об «Улиссе» и Антихристе, и «Детская комната» со сказками и легендами древних городов, и вообще все-все-все курсы, подкасты и аудиоматериалы, когда-либо записанные Arzamas. Точно не соскучитесь! Будьте здоровы и проводите время с пользой.

Сервис Bookmate вместе с издательством книг о современной культуре «Гараж» предоставил бесплатный доступ к двадцати книгам.

Одна из крупнейших площадок с онлайн-курсами Coursera до 31 июля открыла вузам и студентам свободный доступ к своему контенту. Администрация запустила страницу, где опубликовала обращение в связи с коронавирусом:

Миссия Coursera состоит в том, чтобы преобразить жизнь посредством обучения. Чтобы минимизировать воздействие коронавируса COVID-19 и влияние карантина, сообщество Coursera предпринимает глобальные усилия, чтобы помочь университетам и колледжам передавать знания в режиме онлайн.

Онлайн-школа для учащихся 1–11 классов «Фоксфорд» открыла весь школьный материал до 31 марта.

В России «на карантине» сейчас несколько тысяч школ. Чтобы ученики не теряли это время и продолжали учиться, мы на месяц открываем доступ ко всем нашим платным курсам по базовой школьной программе. Это бесплатно для всех.

Издательство «Альпина» до конца апреля открыл доступ к 70 электронным книгам на самые разные тематики — от развития памяти до теологии. Чтобы принять участие в акции, нужно ввести промокод GIFT_STAYHOME.

Вы сможете читать их прямо на сайте, в приложении или скачать на свою читалку.

Промокод действует на все-все книги из подборки: если успеете прочитать все 70 за карантин, лично пожмём вам руку (при условии, что обе стороны помыли руки с мылом)!

Naked Science открыл доступ ко всем журналам по промокоду COVID-19. Пока почитать их можно только на Android, на iOS обновление для приложения выйдет в течение нескольких дней.

Сервис Storytel предоставил 30 дней бесплатного доступа ко всей библиотеке сервиса аудиокниг по подписке.

В библиотеке собрана большая коллекция детских аудиокниг, чтобы занять детей, полезный нон-фикшн для саморазвития и самообразования, захватывающие романы, чтобы отвлечься, стендапы, чтобы повеселиться и медитации, чтобы успокоиться. Все это будет доступно новым пользователям совершено бесплатно в течение 30 дней с момента регистрации по специальной ссылке.

Также с 17 марта 2020 года подкасты Storytel будут доступны бесплатно на онлайн-платформах SoundCloud, в Подкастах Apple, на Яндекс.Музыке и Google Подкастах. Storytel активно записывает собственные подкасты, которые раньше можно было слушать, только приобретая подписку на сервис.

Сервис «Литрес: Библиотека», с помощью которого государственные библиотеки могут выдавать электронные и аудиокниги, предоставил доступ к 50 тысячам произведений из каталога. Сообщается, что доступ будет открыт, пока не закончится запрет на посещение библиотек из-за распространения коронавируса.

Бизнес и музыкальные выступления переходят в онлайн-режим

На фоне рекомендаций ВОЗ не устраивать массовые мероприятия во время пандемии коронавируса, агентство Doing Great Agency запустит формат онлайн-концертов STAY;

Платформа STAY создана в поддержку артистов во время запрета массовых мероприятий. По задумке, артисты смогут организовать стриминг концерта. Компания планирует разбить билеты на категории: помимо обычного билета, будет возможность заплатить за личное приветствие от артиста во время онлайн-трансляции. Первый концерт планируется 26-29 марта;

С 19 марта «Mail.ru для бизнеса» откроет компаниям бесплатный доступ к бизнес-мессенджеру Myteam и расширит пакет бесплатных возможностей в облаке Teambox. Этим компания хочет помочь в сокращении расходов организаций, которые вынуждены перейти на удалённый режим из-за эпидемии Covid-19;

Мы решили, что самые необходимые в текущих условиях сервисы Платформы «Mail.ru для бизнеса» должны стать бесплатными, пока ситуация не станет стабильной.

Источник: therussiantimes.com