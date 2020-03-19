Названа самая актуальная обувь сезона весна-лето 2020

Обувь на платформе, тем более летняя, не всем по вкусу

Необыкновенная погода в этом году подсказывает, что, вероятнее всего, из сапог и теплых ботинок мы перейдем сразу в босоножки и сандалии. И это несмотря на то, что еще зимой мы с любовью и вкусом подобрали милые демисезонные вещи: курточку и плащ, полсапожки и туфли. Судя по всему, многое из этого так весной и не покинет шкафа, дожидаясь осени.

Как бы то ни было, какой бы на самом деле не стала весна, самое любимое время года, но стоит уже присматриваться к обуви летней — вернее, к тому, что нам советует мода.

И здесь нас дожидается по-настоящему большой сюрприз: мода не «дарит» нам ничего экстравагантного, но при этом явно живущего совсем недолго. Судя по всему, мода на обувь этим летом во многом приняла тенденции прошлого года и, опять же, вероятно, порадует нас еще и в году следующем. Более того, дизайнеры всего мира сделали упор именно на сандалии, которые давно уже стали классикой — и поэтому рекомендуют выбирать сандалии так, чтобы они нас радовали не один сезон, а несколько.



Самое время заглянуть с обувное отделение шкафа и посмотреть на покупки прошлых лет, возможно, там вы найдете и сандалии, которые будут модными еще и в этом году. А теперь разберем тенденции моды чуть подробнее.

Платформа — тренд лета 2020 года

Да, обувь на платформе, тем более летняя, не всем по вкусу: такая подошва и выглядит грубовато и подходит не ко всякому луку. Но, однако же, обувь на платформе снова в моде. И если вы не отказываетесь от платформы сразу и решительно, можете выбрать подходящие модели сандалий, босоножек или шлепанцев. Тем более что летом в такой обуви и в самом деле ходить приятно.

«Вьетнамки» — еще один тренд модного лета

Да, пару лет назад «вьетнамки» уже были в моде — их надевали не только на пляж, но и под брюки или джинсы, к деловому платью. В летнем сезоне такие шлепанцы снова на пике моды, при этом некоторые модели обзавелись небольшими каблучками. И снова их можно нсить весь день — и на работу, и вечером на прогулку. Отличное решение для жаркого лета.

«Папины» сандалии

Изящные и стильные сандалии постепенно сдают свои позиции обуви пусть менее утонченной, но зато более комфортной и практичной. Поэтому вернулись в моде и сандалии. Которые в прошлые годы назвали «папиными» — удобные, с застежками и возможностью «посадить» обувь точно по ноге так, чтобы можно было целый день не вспоминать о том, что у тебя на ногах, оставаясь при этом в хорошем настроении и обутой модно и комфортно.

Мюли с квадратными носками

Интересная и довольно свежая тенденция в моде — обувь с квадратными носками. Уже не один сезон самые разные дизайнеры показывают интересными модели обуви именно с квадратными носками — от сапог до сандалий. Вот еще одна модная рекомендация — мюли, и тоже и отчетливыми квадратными носками.

Босоножки со шнуровками, минимализм и стиль

Лето 2020 года продолжает еще одну тенденцию лета прошлого года — босоножки со шнуровками. Их можно обвязать вокруг щиколотки в несколько оборотов. Можно поднять высоко по ноге. А можно даже обвязать брюки. Вариантов много и все они в духе моды.

Еще один интересный тренд — уход от обилия украшений, ремешков, пряжек и прочего. Обувь становится сугубо практичной, оставаясь при этом и минималистически-стильной. Такая обувь точно останется не на один сезон.

Источник: therussiantimes.com