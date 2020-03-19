Второсортные существа: Только в Средневековье женщину признали человеком

В Средние века ни о какой эмансипации речи не шло

Изучение исторических документов показало, что в христианстве женщина достаточно долго человеком не считалась. Наличие души предполагалось только у Адама, а у Евы её не было. И только в Средневековье вопрос стали обсуждать. Путём голосования наконец-то был вынесен вердикт о том, что женщины тоже люди.

Душа

Душа – это как раз то, что делает из сущности человека. По утверждению Андре Конт-Спонвиля, авторству которого принадлежит «Философский словарь», Рене Декарт, философ из Франции, считал, что ни у растений, ни у животных души нет. По мнению Декарта, животные – это такие механизмы, которым не доступны чувства и способность к мышлению.



До Средних веков то же самое относилось и к женщинам. Христиане были уверены, что душой Бог наградил только первого в мире человека – Адама, сделать то же для Евы Создатель посчитал ненужным. По мнению богословов, всё объясняется просто: Ева – создание, сделанное из ребра Адама, и душа ей не положена. Такие рассуждения и привели к тому, что всех женщин христиане считали существами неодушевлёнными.

Женщина в Средние века

В Средние века ни о какой эмансипации речи не шло. Считалось, что женщины – это второсортные существа, и им ни к чему быть образованными или хотя бы просто грамотными. На них возлагались работы по ведению домашнего хозяйства, а также по обработке земли. Ремесленным и купеческим делом женщинам также заниматься было запрещено.

И всё-таки именно в этот период стали разбираться с вопросом, есть или нет у женщин душа. Как считает Ефросинья Притчина, автор книги «Женщины и религия», обсуждение данного вопроса возникло по той причине, что в тексте Евангелия Иисуса Христа называют Сын Человеческий. Но ведь Спаситель – сын и женщины, Святой Богородицы. И если у неё нет души, то и Христос не может называться Сын Человеческий.

Вопрос решено было рассмотреть в рамках Поместного Маконского собора, который состоялся в 585 году. Голосование закончилось тем, что признать женщину воодушевлённым человеком решили с перевесом всего лишь в один голос. Действо это подробно описано в «Истории франков» Святого Григория Турского.

Миф или реальность

По мнению многих современных исследователей, история, связанная с собором – всего лишь легенда. Думает так и написавший «Женские вопросы к Церкви» Андрей Кураев. Относительно самого собора и даже того, что такой вопрос мог возникнуть, Кураев не сомневается. Но считает, что всерьёз обсуждать данную тему – это выдумка. Он также уверен в том, что вовсе не ради обсуждения наличия у женщины души собор в принципе был созван.

Скандальный характер темы тут же стал причиной того, что она была подхвачена историками и философами тех лет и благополучно растиражирована.

По мнению Константина Душенко, написавшего «Историю про известные цитаты», об упомянутом мифе идёт речь в первой многотомной энциклопедии «Исторического и критического словаря», который в XVII веке создал французский мыслитель Пьер Бейль. В ту же энциклопедию включена и книга, на самом деле несуществующая, «Про женщину без души». По мнению многих современников, так и появилась легенда про Маконский собор.

Источник: rsute.ru