Как сохранить денежную удачу: Категорически запрещается давать или возвращать деньги в большие церковные праздники

Чтобы обезопасить себя от долговой ямы и финансовых неудач, люди стараются придерживаться народных примет, когда дело касается денег.

Брать деньги в долг нужно левой рукой

В современном мире многим людям приходится брать взаймы деньги, но далеко не все знают, как правильно отдавать деньги (когда можно, а когда нельзя это делать), чтобы не потерять свою денежную удачу. Каждому человеку следует ознакомиться с советами специалистов по поводу получения и передачи денег. Ведь от этого напрямую зависит не только материальное положение человека, но и эмоциональное. Как правило, люди определяли благоприятные дни для получения и отдачи долгов по лунному календарю. Однако важно также обращать внимание на народные приметы и дни недели.

Народные приметы: когда можно и нельзя отдавать деньги

Чтобы обезопасить себя от долговой ямы и финансовых неудач, люди стараются придерживаться народных примет, когда дело касается денег.

Категорически запрещается давать или возвращать денежные средства в большие церковные праздники. Перед тем как получить заем, заимодавцу нужно что-то дать. Это делается для того, чтобы очистить свою энергетику. Возвращая свой долг, рекомендуется дать заемщику больше денег. Тогда последнему придется искать сдачу, а с точки зрения эзотериков — это серьезный поворот в финансовой жизни должника.

Когда человек возвращает долг, то нужно следить, чтобы купюры не упали на пол, иначе на всех проживающих в этом доме обрушится финансовое несчастье. Допускается, чтобы упали несколько банкнот, но не вся сумма.

Нельзя отдавать деньги мелкими купюрами, это может навлечь на должника новые финансовые трудности. Еще нужно избегать в передаваемых купюрах цифры «2», она притягивает бедность. «1» и «5» энергетически нейтральные цифры. Запрещается отдавать и занимать деньги после захода Солнца, а также на растущей Луне (долги могут сильно увеличиться).

Брать деньги в долг нужно левой рукой, а отдавать правой. Чтобы не потерять свою денежную удачу, рекомендуется вообще не передавать деньги из рук в руки. Нужно положить занятую сумму перед заемщиком, чтобы он сам их забрал. Это поможет сохранить энергетическое поле обеих сторон и убережет их от финансового кризиса.

Когда нельзя отдавать деньги по дням недели



ПонедельникНельзя отдавать деньги в понедельник, иначе можно навлечь на себя новые долги. Не рекомендуется также брать в долг в этот день, богатство будет обходить стороной и заемщика, и должника.

Вторник

Этот день подходит для получения займа, но предки рекомендуют воздержаться от подобных действий. Нельзя возвращать долги во второй день недели и категорически запрещено давать кому-то взаймы в этот период. Согласно давним поверьям, любые манипуляции с деньгами в этот день могут привести к пожизненным долгам.

Среда



Брать деньги в долг не рекомендуется. Но вот для отдачи это идеальное время. Если вернуть заем в этот период, то можно вскоре обрести финансовую независимость.

Четверг

Четверг считается одним из самых благоприятных периодов для отдачи долгов. Если вернуть деньги в этот день, то вскоре человек получит сумму, гораздо превышающую ту, что одалживал.

Пятница

Многие люди в этот день ощущают усталость и упадок сил, эта энергетика может передаться и «возвратным» деньгам, что неизвестно как повлияет на процесс возвращения.

Суббота

В принципе, в этот день разрешается возвращать долги. Главное при этом учитывать время суток возврата.

Воскресенье

Последний день недели — время отдыха и релаксации. В этот период не рекомендуется совершать каких-либо операций, особенно финансовых.

Источник: rsute.ru