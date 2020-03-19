За взятку в 8 млн рублей за незаконную поставку гравия на строительство дороги задержали начальника отдела МВД в Бурятии

В Бурятии задержали за взятку высокопоставленного полицейского

В Республике Бурятия задержан начальник отдела внутренних дел, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в четверг в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении начальника межмуниципального отдела МВД России «Тункинский». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия (бездействие).

По данным следствия, на территории Тункинского района Республики Бурятия велось строительство автомобильной дороги «Култук-Монды» в рамках государственного контракта. В марте 2017 года начальник межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» из корыстных побуждений, используя свои властные полномочия, дал указание подчиненным сотрудникам приостановить деятельность принадлежащего местному предпринимателю карьера, с которого для строительства автодороги поставлялась песчано-гравийная смесь. После чего через знакомого местного жителя им была организована поставка на стройку песчано-гравийной смеси с другого карьера, где ее добыча велась незаконно. За указанные противоправные действия начальник отдела полиции в период с мая по июль 2017 года получил взятку в сумме почти 8 млн рублей.

Данное преступление выявлено сотрудниками УФСБ Бурятии и ОРЧ СБ МВД Бурятии. После проверки представленных ими материалов оперативно-разыскной деятельности следствием принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении полицейского и его задержании.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого сотрудника меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной