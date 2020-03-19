19.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Подешевела до рекордных $19 за баррель российская нефть

22:00 19.03.2020 Фото: Википедии
6 2

Это минимальный уровень цен с начала 2002 года. Из-за пандемии коронавируса в начале года в мире упал спрос на нефть, что привело к резкому снижению цен. В марте из-за срыва сделки ОПЕК+ на нефтяном рынке случился обвал.

Подешевела до рекордных $19 за баррель российская нефть
Всего с начала года цены на нефть рухнули более чем вдвое

Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.

«Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», — пишет РИА Новости со ссылкой на Argus.

Отмечается, что это минимальный уровень цен с начала 2002 года.

По данным агентства, на их падение повлияли сообщения об увеличении отгрузок нефти из балтийских портов в начале апреля на 25 процентов относительно аналогичного периода текущего месяца.

Накануне мировые цены на нефть упали до минимумом за 17−18 лет. Так, например, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась более чем на 13 процентов — до 24,88 доллара за баррель. В свою очередь, марка WTI упала в цене почти на 23 процента — ниже 21 доллара за баррель.

Обвал котировок

Из-за пандемии коронавируса в начале года в мире упал спрос на нефть, что привело к резкому снижению цен. В марте из-за срыва сделки ОПЕК+ на нефтяном рынке случился обвал.

Входящие в соглашение страны не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Россия не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти.

В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются заключенные ранее обязательства. При этом Эр-Рияд в последующем, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен на черное золото, что обвалило котировки. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.

Как пишут СМИ, после завершения срока действия сделки некоторые страны ОПЕК+ начали «ценовую войну» на рынке нефти. В частности, агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Саудовская Аравия активизировала усилия по вытеснению российской нефти марки Urals с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. В частности, по информации агентства, такие переговоры велись с французской Total.

Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Экономика летит вниз?

АнтиЯ, 19 марта 2020 21:59
ждем дорожание бензина, за чей счет они будут компенсировать "убытки"? Конечно же за счет внутреннего рынка, ведь дети и любовницы самоизолировавшись на лазурных берегах на одной грече (как пенсионеры тут ) не протянут.....
Аноним, 19 марта 2020 22:09
"Своим"92 по 60,чтоб родину любили крепче!!!
Аноним, 19 марта 2020 22:09
нвр: конечно ) это "успех" - за последние 20 лет Россия так и не слезла с нефтяной иглы ... значит, де факто доллар стоит уже больше 100 рублей...для нашей критически зависящей от импорта "экономики" это означает подорожание практически всего ..
Аноним, 19 марта 2020 22:16
Как-то так статья написана, как будто ОПЕК во всём виноват, а непричёмышей там не было.

А ведь именно Сечин после совещания с Путиным демонстративно покинул совещание ОПЕК, сообщив что будет наращивать добычу вопреки предложениям арабов. Чем как минимум тупо оскорбил их по сути объявив войну.

Короче как водится для наших "посонов" - попонтовались, плюнули, а в ответ такой плевок прилетел, что походу не выгребут...

P.S.: кстати доходы американцев в связи с падением цены на нефть увеличились в среднем на 6%. А доходы россиян упадут в среднем на 20%.
Поросёнок Пётр, 19 марта 2020 22:42
Чем дешевле нефть и дороже доллар, тем "Искандеры" смеются громче
Ничего страшного, наши мудрые предки, которые согласно новой Конституции передали нам идеалы и веру в бога, вообще не парились, сколько стоит доллар и какова цена на нефть, а только платили "Ордынский выход" Золотой Орде, да и жили себе припеваючи в ус не дуя.
Аноним, 19 марта 2020 22:55
Дай то бог! Пусть режим трещит по швам!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Болен коронавирусом князь Монако Альберт II
23:35 19-03-2020
Болен коронавирусом князь Монако Альберт II
Посев семян на рассаду в апреле 2020 года по лунному календарю: Благоприятные дни для сева
23:13 19-03-2020
Посев семян на рассаду в апреле 2020 года по лунному календарю: Благоприятные дни для сева
Главные предсказания Ванги, медиума и экстрасенсов о короновирусе 2020
23:05 19-03-2020
Главные предсказания Ванги, медиума и экстрасенсов о короновирусе 2020
Лунный календарь посадки рассады на 19 - 20 марта 2020 года: фаза убывающей луны 5
23:02 19-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на 19 - 20 марта 2020 года: фаза убывающей луны
Подешевела до рекордных $19 за баррель российская нефть 6
22:00 19-03-2020
Подешевела до рекордных $19 за баррель российская нефть
Путин рассказал о доходах россиян: 70% населения относятся к среднему классу 4
22:00 19-03-2020
Путин рассказал о доходах россиян: 70% населения относятся к среднему классу
БердскДырка за дыркой: пробивают колеса и "целуются взасос" автомобили в Молодежном Бердска 1
21:58 19-03-2020
Дырка за дыркой: пробивают колеса и
Обманула на 1 млрд рублей под залог липовых активов столичный банк мошенница из Подмосковья
21:45 19-03-2020
Обманула на 1 млрд рублей под залог липовых активов столичный банк мошенница из Подмосковья
Давление в верхней части груди, температура и боль в горле: первые симптомы коронавируса у заболевшего петербуржца Петра Тюшкевича 1
21:45 19-03-2020
Давление в верхней части груди, температура и боль в горле: первые симптомы коронавируса у заболевшего петербуржца Петра Тюшкевича
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 21 по 31 марта
21:30 19-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 21 по 31 марта