Подешевела до рекордных $19 за баррель российская нефть

Это минимальный уровень цен с начала 2002 года. Из-за пандемии коронавируса в начале года в мире упал спрос на нефть, что привело к резкому снижению цен. В марте из-за срыва сделки ОПЕК+ на нефтяном рынке случился обвал.

Всего с начала года цены на нефть рухнули более чем вдвое

Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.

«Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», — пишет РИА Новости со ссылкой на Argus.

Отмечается, что это минимальный уровень цен с начала 2002 года.

По данным агентства, на их падение повлияли сообщения об увеличении отгрузок нефти из балтийских портов в начале апреля на 25 процентов относительно аналогичного периода текущего месяца.

Накануне мировые цены на нефть упали до минимумом за 17−18 лет. Так, например, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась более чем на 13 процентов — до 24,88 доллара за баррель. В свою очередь, марка WTI упала в цене почти на 23 процента — ниже 21 доллара за баррель.

Обвал котировок

Из-за пандемии коронавируса в начале года в мире упал спрос на нефть, что привело к резкому снижению цен. В марте из-за срыва сделки ОПЕК+ на нефтяном рынке случился обвал.

Входящие в соглашение страны не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Россия не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти.

В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются заключенные ранее обязательства. При этом Эр-Рияд в последующем, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен на черное золото, что обвалило котировки. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.

Как пишут СМИ, после завершения срока действия сделки некоторые страны ОПЕК+ начали «ценовую войну» на рынке нефти. В частности, агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Саудовская Аравия активизировала усилия по вытеснению российской нефти марки Urals с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. В частности, по информации агентства, такие переговоры велись с французской Total.