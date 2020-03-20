Важные ритуалы на счастье и исполнение желания в День весеннего равноденствия 20 марта 2020 года

Накануне праздника нужно убрать в доме, выбросить все лишнее, в том числе старый хлам и поношенную одежду, со всеми помириться и простить, очистившись духовно.

В День весеннего равноденствия, дата празднования которого ежегодно меняется, следует радоваться жизни

Ритуалы в День весеннего равноденствия, которое в 2020 году выпадает на 20 марта, помогут стать счастливее. Славянский праздник, возникший в период язычества, дошел до наших дней, а его традиции передавались из поколения в поколение. Раньше люди верили, что в такие дни можно изменить свою судьбу в лучшую строну, для этого гадали и проводили всевозможные обряды.

Особенности праздника День весеннего равноденствия в 2020 году

Главная традиция праздника — веселье и народное гулянье. Люди ходят друг к другу в гости, щедро накрывают столы, поют и пляшут. Считается, что как человек этот день проведет, таким будет весь год.

Накануне праздника нужно убрать в доме, выбросить все лишнее, в том числе старый хлам и поношенную одежду, со всеми помириться и простить, очистившись духовно.

В День весеннего равноденствия, дата празднования которого ежегодно меняется, следует радоваться жизни, думать только о хорошем, строить планы и мечтать, делать добрые дела и совершать достойные поступки.

Если кто-то попросит о помощи, то ни в коем случае не отказывать, чтобы не накликать на себя беду.

Для незамужних девушек интересно будет узнать имя своего суженого, что вполне возможно сделать в эту ночь. Понадобится 7 листов бумаги, на каждом из которых нужно написать мужское имя. Уходя ко сну, листы следует положить себе под подушку, а на рассвете, ни с кем не разговаривая, вытянуть первый попавшийся листок бумаги: какое имя на нем написано, так и Будетет збудут звать будущего мужа.

Ритуалы и обряды праздника День весеннего равноденствия в 2020 году



Существует простой способ исполнить заветное желание. Для этого в День весеннего равноденствия нужно найти укромное место в жилище, куда на протяжении получаса никто не войдет. Принести с собой свечу и зажечь ее, разместив так, чтобы пламя было видно с того места, где проводящий обряд находится. Самому следует присесть в удобную позу, например, сложив ноги по-турецки, расслабиться и выбросить из головы все мысли.

Выбрать из «списка» одно, самое заветное желание, потому что загадывать сразу несколько нельзя: энергия будет распыляться и ее не хватит на то, чтобы помочь мечтам осуществиться.

Следить за дыханием, чтобы оно было глубоким и ровным. Закрыть глаза и представить, словно желание исполнилось: ощутить всю палитру эмоций и чувств, которые при этом возникнут.

Представить мельчайшие детали материального желания: если это автомобиль, то рассмотреть марку, модель, цвет и даже обивку салона.

Почувствовать удовольствие от езды за рулем. Если речь идет о путешествии, то перед взором должны возникнуть главные достопримечательности города, а не только название страны, куда хочется отправиться.

Сильно захотеть, а затем отпустить желание, представляя, как оно розовым облаком поднимается высоко в небо, пока совсем не исчезнет из поля зрения.

Открыть глаза, ощущая счастье и умиротворенность, ведь мечта стала явью, а дальше не ждать, а трудиться над исполнением желания, каждый день предпринимая для этого конкретные шаги.

Источник: rsute.ru