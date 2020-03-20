Соло-Презент приглашает посетить Иссык-куль летом 2020

С 14 июня по 6 сентября 2020 запускается прямой рейс из Новосибирска в Иссык-Куль. Вылет каждое воскресенье на крыльях авиакомпании S7.

Иссык-Куль — пронзительная синева воды, зеленый бархат елей, ласковое солнце Киргизии

Друзья!

Спешим сообщить отличную новость для любителей отдыха в Киргизии!

Открыта продажа туров в Иссык-Куль на сезон лето 2020.



С 14 июня по 6 сентября 2020 запускается прямой рейс из Новосибирска в Иссык-Куль.Вылет каждое воскресенье на крыльях авиакомпании S7.

Иссык-Куль — пронзительная синева воды, зеленый бархат елей, ласковое солнце Киргизии

Отдых на о. Иссык-куль 7н от 24 000 руб.*

Лечение на о. Иссык-куль 14н от 43 000 руб.*

* В стоимость тура входит:

— Авиаперелет по маршруту Новосибирск-Тамчы-Новосибирск ** ( а/к S7 траиф Эконом Базовый )

— Проживание на Иссык Куле в выбранном объекте размещения

— Питание и лечение в зависимости от выбора отеля

— медицинская страховка (50 000 USD на человека , страховая компания ВСК)

Дополнительно оплачивается:

трансфер а/п Тамчи — отель — а/п Тамчи от 2100 рублей за машину в одну сторону.

Источник: Раздел Турагентства Соло-Презент на сайте Весь Бердск