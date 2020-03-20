Соло-Презент приглашает посетить Иссык-куль летом 2020

Друзья!
Спешим сообщить отличную новость для любителей отдыха в Киргизии!
Открыта продажа туров в Иссык-Куль на сезон лето 2020.
Вылет каждое воскресенье на крыльях авиакомпании S7.
Иссык-Куль — пронзительная синева воды, зеленый бархат елей, ласковое солнце Киргизии
Отдых на о. Иссык-куль 7н от 24 000 руб.*
Лечение на о. Иссык-куль 14н от 43 000 руб.*
* В стоимость тура входит:
— Авиаперелет по маршруту Новосибирск-Тамчы-Новосибирск ** ( а/к S7 траиф Эконом Базовый )
— Проживание на Иссык Куле в выбранном объекте размещения
— Питание и лечение в зависимости от выбора отеля
— медицинская страховка (50 000 USD на человека , страховая компания ВСК)
Дополнительно оплачивается:
трансфер а/п Тамчи — отель — а/п Тамчи от 2100 рублей за машину в одну сторону.
Источник: Раздел Турагентства Соло-Презент на сайте Весь Бердск