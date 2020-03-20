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Соло-Презент приглашает посетить Иссык-куль летом 2020

09:19 20.03.2020 Фото: Турагентство Соло-Презент
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С 14 июня по 6 сентября 2020 запускается прямой рейс из Новосибирска в Иссык-Куль. Вылет каждое воскресенье на крыльях авиакомпании S7.

Соло Презент приглашает посетить Иссык куль летом 2020
Иссык-Куль — пронзительная синева воды, зеленый бархат елей, ласковое солнце Киргизии

Друзья!
Спешим сообщить отличную новость для любителей отдыха в Киргизии!
Открыта продажа туров в Иссык-Куль на сезон лето 2020.

С 14 июня по 6 сентября 2020 запускается прямой рейс из Новосибирска в Иссык-Куль.
Вылет каждое воскресенье на крыльях авиакомпании S7.

Иссык-Куль — пронзительная синева воды, зеленый бархат елей, ласковое солнце Киргизии

Отдых на о. Иссык-куль 7н от 24 000 руб.*
Лечение на о. Иссык-куль 14н от 43 000 руб.*

* В стоимость тура входит:
— Авиаперелет по маршруту Новосибирск-Тамчы-Новосибирск ** ( а/к S7 траиф Эконом Базовый )
— Проживание на Иссык Куле в выбранном объекте размещения
— Питание и лечение в зависимости от выбора отеля
— медицинская страховка (50 000 USD на человека , страховая компания ВСК)

Дополнительно оплачивается:
трансфер а/п Тамчи — отель — а/п Тамчи от 2100 рублей за машину в одну сторону.

Источник: Раздел Турагентства Соло-Презент на сайте Весь Бердск

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