Какие рейсы отменил «Аэрофлот» с 20 марта

Аэрофлот приостанавливает авиасообщение с Европой и США

18 марта 2020 года, Москва. — Аэрофлот вносит изменения в полётную программу из Москвы.

Авиакомпания продолжает выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция).

С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва-Нью-Йорк-Москва.

Аэрофлот предпринимает все возможные усилия для возвращения граждан России на родину. Мы просим пассажиров отменённых рейсов регулярно проверять бронирование на сайте авиакомпании, либо обращаться к перевозчику для внесения изменений.

Временно будут приостановлены полёты Аэрофлота в/из Москвы в:

— Прагу (Чехия) с 21 марта по 23 апреля 2020 года,

— Мюнхен (Германия) с 16 марта по 23 апреля 2020 года,

— Франкфурт (Германия) с 19 марта по 23 апреля 2020 года,

— Салоники (Греция) с 16 марта по 23 апреля 2020 года,

— Барселону (Испания) с 21 марта по 23 апреля 2020 года,

— Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 23 апреля 2020 года,

— Копенгаген (Дания) с 21 марта по 23 апреля 2020 года,

— Осло (Норвегия) с 18 марта по 23 апреля 2020 года,

— Кишинев (Молдавия) с 16 по 31 марта 2020 года,

— Вильнюс (Литва) в 18 по 30 марта 2020 года,

— Варшаву (Польша) с 19 по 27 марта 2020 года,

— Таллин (Эстония) с 19 марта по 23 апреля 2020 года,

— Вену (Австрия) с 20 марта по 23 апреля 2020 года,

— Бухару (Узбекистан) с 16 марта по 15 апреля 2020 года,

— Самарканд (Узбекистан) с 16 марта по 15 апреля 2020 года,

— Ташкент (Узбекистан) с 21 марта по 15 апреля 2020 года,

— Ригу (Латвия) с 20 марта по 15 апреля 2020 года,

— Белград (Сербия) с 21 марта по 23 апреля 2020 года

— Любляну (Словения) с 18 марта по 23 апреля 2020 года

— Тиват (Черногория) с 18 марта по 23 апреля 2020 года

— Ларнаку (Кипр) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Алматы (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Костанай (Казахстан) с 21 марта по 22 апреля 2020 года

— Караганду (Казахстан) с 19 марта по 23 апреля 2020 года

— Нур-Султан (Казахстан) с 20 марта по 23 апреля 2020 года

— Актау (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Актобе (Казахстан) с 23 марта по 23 апреля 2020 года

— Шымкент (Казахстан) с 23 марта по 22 апреля 2020 года

— Атырау (Казахстан) с 24 марта по 23 апреля 2020 года

— Каир (Египет) с 19 по 31 марта 2020 года

— Будапешт (Венгрия) с 23 марта по 30 апреля 2020 года

— Бейрут (Ливан) с 18 по 29 марта 2020 года

— Майами (США) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

— Лос-Анджелес (США) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

— Вашингтон (США) с 24 марта по 30 апреля 2020 года

— Дубай (ОАЭ) с 29 марта по 30 апреля 2020 года

— Лиссабон (Португалия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года (Аэрофлот изучает возможность выполнения чартерных рейсов для возвращения из Лиссабона в Россию ее граждан)

Для возвращения в Россию её граждан Аэрофлот продолжит выполнение рейсов:

С 16 по 20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Прага — Шереметьево

* SU2012/2013 (по 19 марта)

* SU2016/2017 (по 20/21 марта)

С 16 по 18 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Франкфурт — Шереметьево

* SU2300/2301 (16, 17, 18 марта)

* SU2304/2305 (16, 17 марта)

* SU2656/2657 (18 марта)

С 16 по 18 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Мюнхен — Шереметьево

* SU2322/2323 (16, 17, 18 марта)

С 16 по 20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Барселона — Шереметьево

* SU2638/2639 (16, 17, 18, 19, 20 марта)

* SU2512/2513 (16, 17, 19, 20 марта)

* SU2514/2515 (18 марта)

С 16 по 18 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Цюрих — Шереметьево

* SU2486/2487

С 15 по 20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Копенгаген — Шереметьево

* SU2658/2659 (16, 18, 19, 20 марта)

С 16 по 17 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Осло — Шереметьево

* SU2174/2175

С 16 по 17 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Вильнюс — Шереметьево

* SU2108/2109

С 16 по 18 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Варшава — Шереметьево

* SU2002/2003 (16, 17, 18 марта)

С 17 по 18 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Таллин — Шереметьево

* SU2106/2107

С 17 по 19 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Вена — Шереметьево

* SU2184/2185 (17, 18, 19 марта)

* SU2352/2353 (17, 19 марта)

* SU2354/2355 (18 марта)

С 16 по 20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Ташкент — Шереметьево

* SU1870/1871 (16, 17, 18, 19, 20 марта)

С 17 по 19 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Рига — Шереметьево

* SU2100/2101 (17, 18, 19 марта)

С 17 по 20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Белград — Шереметьево

* SU2090/2091

17 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Любляна — Шереметьево

* SU2610/2611

17 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Тиват — Шереметьево

* SU2050/2051

С 17 по 22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Ларнака — Шереметьево

* SU2072/2073

С 17/18 по 22/23 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Алма-Ата — Шереметьево

* SU1946/1947

С 17/18 по 19/20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Нур-Султан — Шереметьево

* SU1956/1957

17, 19, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Актобе — Шереметьево

* SU1948/1949

18, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Шымкент — Шереметьево

* SU1950/1951

17/18, 19/20, 21/22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Атырау — Шереметьево

* SU1958/1959

17/18 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Караганда — Шереметьево

* SU1936/1937

18/19 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Костанай — Шереметьево

* SU1952/1953

17/18, 19/20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Актау — Шереметьево

* SU1954/1955

С 17 по 22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Будапешт — Шереметьево

* SU 2032/2033

* SU 2030/2031

* SU 2468/2469

С 19 по 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Каир — Шереметьево

* SU 400/401

С 19 по 28 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Дубай — Шереметьево

* SU0522/0523, SU0526/0527, SU0524/0525, SU0520/0521 (19 марта)

* SU0520/0521, SU0524/0525 (с 20 по 22 марта)

* SU0520/0521 (с 23 по 28 марта)

Сокращается частота полетов в Ереван (Армения) по 30 апреля (включительно):

Рейсы выполняются

* SU1964/1965 (**SU1864/1865) (по расписанию; **нумерация меняется с 29 марта)

* SU1860/1861 (по расписанию)

* SU1868/1869, SU1966/1967 (18 марта)

* SU1858/1859, SU1862/1863 (c 18 по 22 марта)

Сокращается частота полетов в Минск (Беларусь) по 30 апреля (включительно):

Рейсы выполняются

* SU 1830/1831 (по расписанию)

* SU 1832/1833 (по расписанию)

* SU 1834/1835 (18 марта)

* SU 1842/1843 (с 18 по 22 марта)

* SU 1840/1841 (с 18 по 23 марта)

Сокращается частота полетов в Баку (Азербайджан) по 30 апреля (включительно):

Рейсы выполняются

* SU1854/1855 (по расписанию)

* SU1852/1853 (с 18 по 22 марта)

Сокращается частота полетов в Бишкек (Киргизия) по 30 апреля (включительно):

Рейсы выполняются

* SU1882/1883 (по расписанию)

* SU1880/1881 (с 18 по 22 марта)

Сокращается частота полетов в Париж (Франция) по 16 апреля (включительно):

Рейсы выполняются

* SU2452/260 (**SU2042/2043) и SU2460/2461 (**SU261/2453) (по расписанию; **нумерация различается по дням недели)

* SU2452/260, SU2460/2461 (19, 21 марта)

* SU2042/2043, SU261/2453 (20 марта)

* SU2462/2463 (с 19 по 21 марта)

С 16 марта полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодом Аэрофлота/«SU» из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву и с 20 марта в Лондон. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву.

Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:

— оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;

— однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;

— однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.

Информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.

Источник: ПАО «Аэрофлот»