Кредитные каникулы и приостановку оплаты ЖКХ предложили ввести в России из-за коронавируса

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести «кредитные каникулы» для россиян, ушедших в неоплачиваемые отпуска из-за коронавируса.
Соответствующее обращение (копия есть в распоряжении РИА Новости) Петров направил министру финансов РФ Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
«Многие предприятия и учреждения сейчас переходят на дистанционные формы труда своих сотрудников. Часть из них вынуждена отправлять своих работников в отпуска без сохранения за ними заработной платы. Такие меры профилактики заболевания, безусловно, необходимы, но они «жестко» бьют по благополучию людей», — говорится в письме Петрова.
Региональный парламентарий добавляет, что некоторые зарубежные страны, где коронавирус уже бушует, ввели меры поддержки населения: объявлены «кредитные каникулы» и временно приостановлена оплата ЖКУ.
«В связи с нарастающей угрозой дальнейшего ужесточения карантинного режима прошу Вас изучить вопрос введения в Российской Федерации аналогичного режима «кредитных каникул» для людей, которые вынужденно находятся в отпусках без денежного вознаграждения, а также лишившихся возможности осуществлять трудовую деятельность», — говорится в письме.
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Источник: РИА Новости