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Кредитные каникулы и приостановку оплаты ЖКХ предложили ввести в России из-за коронавируса

13:15 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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«Несмотря на вынужденный отпуск без содержания, граждане обязаны погашать кредиты», — заявил депутат Заксобрания Петербурга.

Кредитные каникулы и приостановку оплаты ЖКХ предложили ввести в России из за коронавируса
Кредитные каникулы помогут снять бремя с удаленщиков

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести «кредитные каникулы» для россиян, ушедших в неоплачиваемые отпуска из-за коронавируса.
Соответствующее обращение (копия есть в распоряжении РИА Новости) Петров направил министру финансов РФ Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
«Многие предприятия и учреждения сейчас переходят на дистанционные формы труда своих сотрудников. Часть из них вынуждена отправлять своих работников в отпуска без сохранения за ними заработной платы. Такие меры профилактики заболевания, безусловно, необходимы, но они «жестко» бьют по благополучию людей», — говорится в письме Петрова.

Вместе с тем, отмечает он, у большинства россиян есть кредитные обязательства перед банками. При этом, по словам Петрова, несмотря на вынужденный отпуск без содержания, граждане обязаны погашать кредиты.

Региональный парламентарий добавляет, что некоторые зарубежные страны, где коронавирус уже бушует, ввели меры поддержки населения: объявлены «кредитные каникулы» и временно приостановлена оплата ЖКУ.

«В связи с нарастающей угрозой дальнейшего ужесточения карантинного режима прошу Вас изучить вопрос введения в Российской Федерации аналогичного режима «кредитных каникул» для людей, которые вынужденно находятся в отпусках без денежного вознаграждения, а также лишившихся возможности осуществлять трудовую деятельность», — говорится в письме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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