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Запугали коронавирусом: Молодая жена Петросяна угрожает поклонникам баном на своей личной странице

19:09 20.03.2020 Фото: showbiz.clutch.ua
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Дорогие подписчики! Все, кто нагнетает панику по теме коронавируса и истерит под моими фотографиями, будут заблокированы! Я не хочу читать бредни! Все мы взрослые люди! Каждый выбирает, как ему вести себя в той или иной ситуации. Я выбираю – жизнь!

Запугали коронавирусом: Молодая жена Петросяна угрожает поклонникам баном на своей личной странице
В своем Instagram молодая жена Петросяна призналась, что ее поклонники стали упрекать в том, что она выбрала не самое удачное время для путешествий

Сейчас Татьяна Брухунова отдыхает вместе с Евгением Вагановичем в Объединенных Арабских Эмиратах.
Сбежавшая в Дубай жена Евгения Петросяна напугала поклонников, что будет блокировать всех, кто скажет, хоть что-нибудь, про китайской коронавирус. Оказалось, что 31-летняя Татьяна Брухунова не может насладится беззаботным отдыхом со своим супругом, так как ее пользователи Сети постоянно спрашивают, как обстоят дела с COVID-19 в ОАЕ.

В своем Instagram молодая жена Петросяна призналась, что ее поклонники стали упрекать в том, что она выбрала не самое удачное время для путешествий. Из-за подобных разговоров у нее падает настроение и появляется чувство вины. К слову, чтобы избежать негатива Брухунова решила написала угрожающий пост.

«Дорогие подписчики! Все, кто нагнетает панику по теме коронавируса и истерит под моими фотографиями, будут заблокированы! Я не хочу читать бредни! Все мы взрослые люди! Каждый выбирает, как ему вести себя в той или иной ситуации. Я выбираю – жизнь! Но с коррективами на конкретную ситуацию. Мне не сложно каждые 30 минут мыть руки. Мне не трудно пользоваться антисептиком. Вам же если по душе — забиться в шкаф и кричать, что начался апокалипсис – ок! Только меня об этом оповещать не обязательно! Будьте здоровы!», — написала Бруханова.

Источник: showbiz.clutch.ua

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