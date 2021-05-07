Самогон из чернобыльских яблок конфисковали украинские силовики. Напиток предназначался для любителей крепкого в Великобритании
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Самогон из чернобыльских яблок конфисковали украинские силовики. Напиток предназначался для любителей крепкого в Великобритании

9:07:065/7/2021Фото: Chernobyl Spirit Company
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При этом компания официально объявляет, что алкогольный напиток Atomik, - это первый продукт с подвергшейся радиоактивному загрязнению территории, о чем заявлено на этикетке.

Украинские спецслужбы изъяли самогон, сваренный из чернобыльских яблок

Компания Chernobyl Spirit заявила, что сотрудники спецслужб Украины изъяли партию самогона, сваренного из яблок, произрастающих в зоне Чернобыльской АЭС, сообщает ВВС. По информации издания, конфисковано 1500 бутылок алкоголя с названием Atomik на ликероводочном заводе в Карпатах.

Изъятый самогон доставили в прокуратуру Киева для расследования.

Партия "чернобыльского" алкоголя предназначена для экспорта в Великобританию. Это указано на акцизных марках, а принадлежность к опасно зоне - на этикетке.

"Похоже, они обвиняют нас в использовании поддельных украинских акцизных марок. Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко обозначены действующими акцизными марками этой страны", — заявил сооснователь Chernobyl Spirit, профессор Портсмутского университета Джим Смит.

При этом компания официально объявляет, что алкогольный напиток Atomik, - это первый продукт с подвергшейся радиоактивному загрязнению территории. Производители утверждают, что британские ученые не видят опасности в перегонке для самогона слаборадиоактивных продуктов из чернобыльской зоны.

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла в апреле 1986 года. Но до сих пор вокруг запрещено собирать грибы и ягоды, выращивать фрукты и овощи.

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