Самогон из чернобыльских яблок конфисковали украинские силовики. Напиток предназначался для любителей крепкого в Великобритании

Компания Chernobyl Spirit заявила, что сотрудники спецслужб Украины изъяли партию самогона, сваренного из яблок, произрастающих в зоне Чернобыльской АЭС, сообщает ВВС. По информации издания, конфисковано 1500 бутылок алкоголя с названием Atomik на ликероводочном заводе в Карпатах.
Изъятый самогон доставили в прокуратуру Киева для расследования.
Партия "чернобыльского" алкоголя предназначена для экспорта в Великобританию. Это указано на акцизных марках, а принадлежность к опасно зоне - на этикетке.
"Похоже, они обвиняют нас в использовании поддельных украинских акцизных марок. Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко обозначены действующими акцизными марками этой страны", — заявил сооснователь Chernobyl Spirit, профессор Портсмутского университета Джим Смит.
При этом компания официально объявляет, что алкогольный напиток Atomik, - это первый продукт с подвергшейся радиоактивному загрязнению территории. Производители утверждают, что британские ученые не видят опасности в перегонке для самогона слаборадиоактивных продуктов из чернобыльской зоны.
Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла в апреле 1986 года. Но до сих пор вокруг запрещено собирать грибы и ягоды, выращивать фрукты и овощи.