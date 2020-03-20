К задержкам в строительстве может привести запрет на въезд иностранных рабочих в РФ

Сроки ввода на российских стройках могут сдвинуться на 3,5-4 месяца. Потери для стройотрасли могут составить несколько миллиардов рублей.

Вице-президент ГК «Инград» Григорий Звенигородский. В пресс-службе девелоперской группы ЛСР также отметили, что запрет на въезд иностранцев в Россию глобально на деятельность компании не повлиял

Задержка может составить четыре месяца, а потери для стройотрасли — несколько миллиардов рублей

Запрет на въезд иностранных рабочих, связанный с ситуацией вокруг коронавируса может привести к задержке сроков строительства жилья в России до четырех месяцев. Такое мнение высказал ТАСС в среду руководитель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский.

Россия на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства.



«Сроки ввода на российских стройках могут сдвинуться на 3,5-4 месяца. Потери для стройотрасли могут составить несколько миллиардов рублей», — считает Котровский. Эксперт отметил, что необходимо признать «правительственным актом форс-мажорным обстоятельством изменение сроков ввода», компенсировать девелоперам затраты на привлечение рабочих — граждан РФ, а также предоставить каникулы (не менее двух месяцев) на обучение новых людей.

Генеральный директор рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко рассказал ТАСС, что, если речь идет о запрете до 1 мая, то влияние будет минимальным. Разрешение на работу и патент, например, для граждан СНГ выдается на один-три месяца, так что, многие смогут переждать запрет на въезд внутри РФ. «Продление запрета — например, до осени, может сдвинуть сроки на месяц. В таком случае застройщикам необходимо будет по мере отъезда работников пытаться заместить их местными специалистами, на это необходимо время», — сказал он.

Опрошенные ТАСС девелоперы рассказали, что пока строительство жилья в РФ идет в штатном режиме. «Строительные работы идут в строгом соответствии с графиком, в дальнейшем мы планируем максимально придерживаться этих темпов. Число рабочих снижаться не будет», — сообщил вице-президент ГК «Инград» Григорий Звенигородский. В пресс-службе девелоперской группы ЛСР также отметили, что запрет на въезд иностранцев в Россию глобально на деятельность компании не повлиял, «строительные подрядчики в полном объеме продолжают выполнять свои контрактные обязательства», похожие комментарии предоставили девелоперы «А101», «Гранель» и «Эталон».

Кто из иностранцев строит в РФ

По словам Алексеенко, на российских стройках встречаются два типа иностранных работников. Первый — специалисты с высоким уровнем компетенций (архитекторы, проектировщики, специалисты по информационным, инженерным системам), на которых введенный запрет навряд ли окажет влияние. Он отметил, что такие специалисты привлекаются только на конкретные проекты, в основном повышенного уровня (бизнес-класса и элитное жилье), при этом специфика их работы в большинстве случаев позволяет работать на удаленной основе.

Второй тип, по словам Алексеенко, — персонал для выполнения низкооплачиваемой работы на стройплощадках. «Введение конкретного запрета уже по факту делает невозможным их работу в России. При этом все равно их доля оценивается на уровне 40-50%, что в долгосрочной перспективе (если запрет будет действовать гораздо дольше, чем планируется) приведет к необходимости привлечения местных специалистов < …>: работающие сейчас иностранцы рано или поздно уедут, а новые не смогут въехать», — пояснил эксперт.

В частности, как рассказал ТАСС Звенигородский, в зависимости от проекта, доля иностранных рабочих на площадках его компании варьируется от 10 до 80%. По его словам, на объектах трудятся граждане России, Украины, стран СНГ, Грузии, Сербии, Турции. Он отметил, что иностранцы в основном задействованы на монолитных и отделочных работах, кладке стен, монтаже внутренних инженерных систем и наружных сетей, благоустройстве, а также в качестве разнорабочих.

Девелоперы — за профилактику

Опрошенные ТАСС девелоперы также сообщили, что они практикуют широкий комплекс профилактических мер по недопущению распространения вирусной инфекции. «Это позволяет нам избегать дополнительных ограничений на строительных площадках и снижения темпов строительно-монтажных работ», — пояснили ТАСС в пресс-служба группы «Эталон».

Звенигородский уточнил, на стройплощадках ГК «Инград» в бытовых городках регулярно проводится дезинфекция, рабочим выдаются индивидуальные средства гигиены. В ежедневном режиме перед началом смен осуществляется замер температуры.

«Мы контролируем состояние здоровья рабочих — измеряем температуру и принудительно отправляем к врачу и домой всех, у кого тепловизор показывает температуру, или есть другие явные признаки простуды. Это касается всех, кто проходит через КПП — от рабочего до руководителя проекта», — отметил директор департамента девелопмента ГК «А101» Олег Гурьев.

По его словам, сейчас компания рассматривает разные сценарии — от частичного сокращения строительных бригад и отказа от выполнения нескольких работ параллельно (чтобы развести рабочих на безопасное расстояние друг от друга) до полного карантина. «Который, как уже было заявлено, будет признан обстоятельством непреодолимой силы», — напомнил Гурьев.

Позиция правительства

Ранее в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою разработать меры по борьбе с распространением коронавируса на строительных площадках. Как сообщила пресс-служба вице-премьера, всем иностранным гражданам, работающим в отрасли, рекомендовано отказаться от поездок. По словам Хуснуллина, на которого ссылалась пресс-служба, правительство предпримет конкретные шаги для преодоления кризисной ситуации. Согласно проекту антикризисного плана, председатель правительства России поручил максимально убрать ограничения для бизнеса и увеличить объем субсидий. Вице-премьер отмечал, что у правительства есть понимание, что останавливать стройку нельзя, потому что потом будет очень сложно выйти на прежние объемы строительства.

Источник: ТАСС