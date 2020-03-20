Вузы готовы обмениваться своими наработками для качественного обучения студентов дистанционно

Часть вузов намерена использовать для этого социальные сети и столь любимые студентами селфи

Как сообщила первый проректор Университета ИТМО в Санкт-Петербурге Дарья Козлова,Минобрнауки уже формирует общую базу онлайн-курсов, которые будут предоставлены обучающимся

Большая часть университетов России перешла на дистанционное образование и использует для этого онлайн-платформы, а для организации практических занятий — технологии виртуальной реальности (ВР). Чтобы образование в стране на время карантина оставалось на высоком уровне — вузы готовы обмениваться онлайн-курсами друг с другом, сообщили ТАСС представители высших учебных заведений.

Перенастроить программы



Ранее министерство рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения.

Преимущественно российские университеты для исполнения рекомендаций перенастраивают свои онлайн-курсы и программы для заочников или дополнительного образования для работы со всеми учащимися. Например, Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта, который является крупнейшим вузом в Калининградской области.

«Информационно-образовательная среда в БФУ им. И. Канта функционирует с 2015 года. И это очень нам сейчас помогает — большинство студентов и преподавателей в ней уже освоились. И нам как многим другим вузам не нужно время, чтобы отладить механизмы работы этой системы. Она уже работает», — сообщила журналистам первый проректор по образовательной деятельности БФУ Ирина Кукса, подчеркнув, что если раньше электронная система была дополнением к основному очному образовательному процессу, то теперь она становится основной.

В некоторых вузах принято решение проводить вместо лекций вебинары. Так, в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова для чтения лекций онлайн будут оборудованы медиастудии.

«В университете есть достаточная технологическая база. У нас есть несколько оборудованных медиастудий для проведения вебинаров, онлайн-лекций, конференций, также у нас есть электронный университет Moodle ЯрГУ — это платформа, на которой размещаются курсы или части курсов, блоки заданий с возможностью выполнения прямо на платформе и контролем преподавателей. Очень многие преподаватели и так это использовали ранее, это удобно, но теперь будут использовать практически все», — рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

В Новосибирском государственном техническом университете для дистанционного обучения будет применяться уже существующая система DiSpace. «Преподаватель загружает туда электронное пособие и задания, с вопросами, можно загружать туда и видео, и звуковые файлы. Студенты эти задания делают дистанционно и присылают ему. Преподаватель их проверяет, оставляет комментарии, и вот так поэтапно они идут к зачету или экзамену. Мы давно ею пользуемся для заочников, но вот сейчас будут переходить все», — рассказали ТАСС в пресс-службе НГТУ.

Поделиться парами

Ряд российских университетов готов не только обучать своих студентов онлайн, но и поделиться образовательными программами с другими.

«В настоящее время Минобрнауки уже формирует общую базу онлайн-курсов, которые будут предоставлены обучающимся российскими университетами в весеннем семестре 2019/2020 учебного года. База курсов располагается на «Национальной платформе открытого образования». Все они будут открытыми и бесплатными для обучающихся любых вузов», — сообщила ТАСС первый проректор Университета ИТМО в Санкт-Петербурге Дарья Козлова.

Она уточнила, что сейчас таких курсов уже более 500. Большая часть из них предоставлена вузами-участниками Ассоциации «Национальная платформа открытого образования». Планируется, что в ближайшей перспективе это количество увеличится до 1 тыс. Университету ИТМО руководством проекта поручено курировать работу по сбору общей базы данных онлайн-курсов.

Также своими наработками и курсами готов поделиться Томский государственный университет, который входит в пятерку российских университетов — лидеров по созданию онлайн-курсов, свыше 2000 собственных программ размещено на ведущих образовательных платформах.

«Онлайн-обучение в университете давно является обязательной составляющей образовательного процесса: преподавателями университета разработаны курсы в системе Moodle, Google-классы, массовые открытые онлайн-курсы (МООК), поэтому все студенты имеют возможность получать информацию в электронной информационно-образовательной среде университета», — процитировала пресс-служба вуза слова проректора ТГУ по образовательной деятельности Евгения Лукова.

Также 17 марта руководство Уральского федерального университета (УрФо) выразило согласие оказать необходимую поддержку для организации дистанционного онлайн-обучения в других университетах.

ВР для лабораторных и зачет через селфи

Особую изобретательность университеты проявляют при организации практических занятий и лабораторных работ. Например, Томский политехнический университет (ТПУ) при переходе на дистанционное образование будет проводить лабораторные работы с использованием технологий ВР. К симуляторам научных и учебных площадок вуза могут получить доступ студенты вуза, а также учащиеся других университетов РФ, сообщил ТАСС проректор Томского политехнического университета по цифровизации Александр Фадеев.

Он уточнил, что рассчитаны виртуальные лаборатории для студентов 1-2 курсов, где учащиеся смогут например изучить минералы на точной копии геологического полигона ТПУ в Хакасии на площади более 100 га или поработать на единственным в РФ учебном ядерном реакторе. Для работы им даже не потребуется специальное оборудование — они смогут запустить симулятор в своем браузере на домашнем компьютере. При наличии оборудования их можно запускать в VR-шлемах.

Доступ к виртуальным лабораториям получат все интересующиеся студенты ТПУ в связи с переходом на дистанционное образование. Демо-версия симуляторов доступна всем желающим на сайте университета. «Полную версию готовы предоставить университетам… на безвозмездной основе, но нам необходимо, чтобы университет к нам обратился, мы штатно отработаем запрос», — отметил Фадеев.

Часть вузов намерена использовать для этого социальные сети и столь любимые студентами селфи. «У нас есть отдельное решение по физкультуре — мы используем инструмент соцсетей. Если утром у группы по расписанию физкультура, то студент должен отчитаться о том, как позанимался дома. К примеру, селфи с пробежки. Это работает, по селфи видно, что он действительно бежал», — сообщил агентству начальник центра электронного обучения Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) Роман Шостак.

Он не исключил, что в будущем будут также использоваться показания фитнес-браслетов студентов. «Положительные отзывы мы получили, понравилось студентам это дело. Селфи они и так делают, а тут селфи с пользой, с выставлением зачетов», — добавил Шостак.

Доцент кафедры технологии и организации строительства Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ Мария Зайцева также решила использовать современные технологии и уже провела практическое занятие в прямом эфире в Instagram. По ее словам, выбор пал на эту площадку, потому что у всех студентов были учетные записи в этой соцсети. «В ходе прямого эфира я рассказывала, как делать курсовой проект, а именно начало гидравлического расчета внутреннего холодного водопровода. В прямом эфире есть свои плюсы: все сидят в пижамах и пьют чай, эфир можно пересмотреть и в целом комфортно. Но нет живого общения с аудиторией, а этого не хватает. И это была все же не лекция, а практическое занятие. Лекцию было бы легче вести», — рассказала ТАСС Зайцева.

Источник: ТАСС