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Вузы готовы обмениваться своими наработками для качественного обучения студентов дистанционно

15:35 20.03.2020 Фото: pixabay.com
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В Новосибирском государственном техническом университете для дистанционного обучения будет применяться уже существующая система DiSpace.

Вузы готовы обмениваться своими наработками для качественного обучения студентов дистанционно
Часть вузов намерена использовать для этого социальные сети и столь любимые студентами селфи

Как сообщила первый проректор Университета ИТМО в Санкт-Петербурге Дарья Козлова,Минобрнауки уже формирует общую базу онлайн-курсов, которые будут предоставлены обучающимся
Большая часть университетов России перешла на дистанционное образование и использует для этого онлайн-платформы, а для организации практических занятий — технологии виртуальной реальности (ВР). Чтобы образование в стране на время карантина оставалось на высоком уровне — вузы готовы обмениваться онлайн-курсами друг с другом, сообщили ТАСС представители высших учебных заведений.

Перенастроить программы

Ранее министерство рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения.

Преимущественно российские университеты для исполнения рекомендаций перенастраивают свои онлайн-курсы и программы для заочников или дополнительного образования для работы со всеми учащимися. Например, Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта, который является крупнейшим вузом в Калининградской области.

«Информационно-образовательная среда в БФУ им. И. Канта функционирует с 2015 года. И это очень нам сейчас помогает — большинство студентов и преподавателей в ней уже освоились. И нам как многим другим вузам не нужно время, чтобы отладить механизмы работы этой системы. Она уже работает», — сообщила журналистам первый проректор по образовательной деятельности БФУ Ирина Кукса, подчеркнув, что если раньше электронная система была дополнением к основному очному образовательному процессу, то теперь она становится основной.

В некоторых вузах принято решение проводить вместо лекций вебинары. Так, в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова для чтения лекций онлайн будут оборудованы медиастудии.

«В университете есть достаточная технологическая база. У нас есть несколько оборудованных медиастудий для проведения вебинаров, онлайн-лекций, конференций, также у нас есть электронный университет Moodle ЯрГУ — это платформа, на которой размещаются курсы или части курсов, блоки заданий с возможностью выполнения прямо на платформе и контролем преподавателей. Очень многие преподаватели и так это использовали ранее, это удобно, но теперь будут использовать практически все», — рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

В Новосибирском государственном техническом университете для дистанционного обучения будет применяться уже существующая система DiSpace. «Преподаватель загружает туда электронное пособие и задания, с вопросами, можно загружать туда и видео, и звуковые файлы. Студенты эти задания делают дистанционно и присылают ему. Преподаватель их проверяет, оставляет комментарии, и вот так поэтапно они идут к зачету или экзамену. Мы давно ею пользуемся для заочников, но вот сейчас будут переходить все», — рассказали ТАСС в пресс-службе НГТУ.

Поделиться парами
Ряд российских университетов готов не только обучать своих студентов онлайн, но и поделиться образовательными программами с другими.

«В настоящее время Минобрнауки уже формирует общую базу онлайн-курсов, которые будут предоставлены обучающимся российскими университетами в весеннем семестре 2019/2020 учебного года. База курсов располагается на «Национальной платформе открытого образования». Все они будут открытыми и бесплатными для обучающихся любых вузов», — сообщила ТАСС первый проректор Университета ИТМО в Санкт-Петербурге Дарья Козлова.

Она уточнила, что сейчас таких курсов уже более 500. Большая часть из них предоставлена вузами-участниками Ассоциации «Национальная платформа открытого образования». Планируется, что в ближайшей перспективе это количество увеличится до 1 тыс. Университету ИТМО руководством проекта поручено курировать работу по сбору общей базы данных онлайн-курсов.

Также своими наработками и курсами готов поделиться Томский государственный университет, который входит в пятерку российских университетов — лидеров по созданию онлайн-курсов, свыше 2000 собственных программ размещено на ведущих образовательных платформах.

«Онлайн-обучение в университете давно является обязательной составляющей образовательного процесса: преподавателями университета разработаны курсы в системе Moodle, Google-классы, массовые открытые онлайн-курсы (МООК), поэтому все студенты имеют возможность получать информацию в электронной информационно-образовательной среде университета», — процитировала пресс-служба вуза слова проректора ТГУ по образовательной деятельности Евгения Лукова.

Также 17 марта руководство Уральского федерального университета (УрФо) выразило согласие оказать необходимую поддержку для организации дистанционного онлайн-обучения в других университетах.

ВР для лабораторных и зачет через селфи
Особую изобретательность университеты проявляют при организации практических занятий и лабораторных работ. Например, Томский политехнический университет (ТПУ) при переходе на дистанционное образование будет проводить лабораторные работы с использованием технологий ВР. К симуляторам научных и учебных площадок вуза могут получить доступ студенты вуза, а также учащиеся других университетов РФ, сообщил ТАСС проректор Томского политехнического университета по цифровизации Александр Фадеев.

Он уточнил, что рассчитаны виртуальные лаборатории для студентов 1-2 курсов, где учащиеся смогут например изучить минералы на точной копии геологического полигона ТПУ в Хакасии на площади более 100 га или поработать на единственным в РФ учебном ядерном реакторе. Для работы им даже не потребуется специальное оборудование — они смогут запустить симулятор в своем браузере на домашнем компьютере. При наличии оборудования их можно запускать в VR-шлемах.

Доступ к виртуальным лабораториям получат все интересующиеся студенты ТПУ в связи с переходом на дистанционное образование. Демо-версия симуляторов доступна всем желающим на сайте университета. «Полную версию готовы предоставить университетам… на безвозмездной основе, но нам необходимо, чтобы университет к нам обратился, мы штатно отработаем запрос», — отметил Фадеев.

Часть вузов намерена использовать для этого социальные сети и столь любимые студентами селфи. «У нас есть отдельное решение по физкультуре — мы используем инструмент соцсетей. Если утром у группы по расписанию физкультура, то студент должен отчитаться о том, как позанимался дома. К примеру, селфи с пробежки. Это работает, по селфи видно, что он действительно бежал», — сообщил агентству начальник центра электронного обучения Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) Роман Шостак.

Он не исключил, что в будущем будут также использоваться показания фитнес-браслетов студентов. «Положительные отзывы мы получили, понравилось студентам это дело. Селфи они и так делают, а тут селфи с пользой, с выставлением зачетов», — добавил Шостак.

Доцент кафедры технологии и организации строительства Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ Мария Зайцева также решила использовать современные технологии и уже провела практическое занятие в прямом эфире в Instagram. По ее словам, выбор пал на эту площадку, потому что у всех студентов были учетные записи в этой соцсети. «В ходе прямого эфира я рассказывала, как делать курсовой проект, а именно начало гидравлического расчета внутреннего холодного водопровода. В прямом эфире есть свои плюсы: все сидят в пижамах и пьют чай, эфир можно пересмотреть и в целом комфортно. Но нет живого общения с аудиторией, а этого не хватает. И это была все же не лекция, а практическое занятие. Лекцию было бы легче вести», — рассказала ТАСС Зайцева.

Источник: ТАСС

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