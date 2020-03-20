Когда сахар в крови поднимается временно и как его снизить?

Главной особенностью такого уровня сахара в крови является его нормализация после того, как прекратилось воздействие провокаторов. В указанных случаях повышение сахара в крови будет носить кратковременный характер, поэтому не стоит сильно волноваться.

Диабет 2 типа — это хроническое заболевание

С проблемой временного или постоянного повышения уровня сахара в крови может сталкиваться каждый человек. Такому состоянию имеется свое объяснение и решение, о которых должен знать каждый.

Причины временного повышения уровня сахара в крови

При повышении уровня сахара в крови люди сразу думают о самом худшем, но не всегда высокие цифры глюкозы могут указывать на диабет, который многие подразумевают.

Уровень сахара в крови может повышаться согласно некоторым физиологическим причинам даже у здорового человека. В жизни бывают такие ситуации, когда для сохранения жизни необходим экстренный выброс глюкозы в кровь. Сахар в крови может повышаться в таких случаях:

во время тренировки и физического труда;

при длительной умственной работе;

при страхе или испуге;

во время чрезвычайных ситуаций;

при сильном стрессе.

Главной особенностью такого уровня сахара в крови является его нормализация после того, как прекратилось воздействие провокаторов. В указанных случаях повышение сахара в крови будет носить кратковременный характер, поэтому не стоит сильно волноваться.

Есть состояния и заболевания, которые могут временно повышать сахар в крови, среди таких выделяют:

травма и перелом;

патология печени;

операция;

инфаркт и инсульт;

болевой шок.

Если уровень сахара в крови постоянно увеличивается, это свидетельствует о нарушении углеводного обмена. Часто это говорит о развитии сахарного диабета.

Нервозное состояние появляется при длительном напряжении. Иногда стресс может появиться просто так, когда человека что-то не устраивает. Ученые установили, что во время переживаний уровень сахара в крови человека повышается, что часто становится причиной появления сахарного диабета.

Людям, у которых выявили диабет, время от времени необходимо вводить препарат, который понижает уровень сахара. Каждый человек обязан следить за своим рационом питания. Все продукты, которые содержат много глюкозы, следует исключить во время нервного потрясения.

Людям следует изменять уровень сахара не менее 4 раз в сутки и делать это за 30 минут до еды. После получения результатов следует скорректировать дозы и кратность приема назначаемых препаратов.

Как снизить уровень сахара в крови

При частом повышении уровня сахара в крови важно предпринимать определенные меры для его снижения, чтобы не заработать сахарный диабет.

Если анализы показали высокий уровень сахара, человек должен сначала удалиться от всех источников стресса, которые могли бы вызвать его повышение. Пациент должен пребывать в спокойствии, чтобы лишний раз не нервничать.

Если высокий уровень сахара сопровождают переживания, важно обратить особое внимание на рацион питания. Необходимо придерживаться строгой диеты, где содержится мало углеводов и жиров.

Часто при высоком показателе глюкозы увеличивается число сердечных сокращений. Иногда уровень сахара изменяется из-за массы тела, поэтому полные и худые люди должны следить за динамикой своего веса.

Если сахар повысился при стрессе, следует предпринять несколько методов для его снижения:

заняться йогой и релаксацией;

больше времени находиться на свежем воздухе;

заниматься любимым делом.

Пациентам с сахарным диабетом показано есть пищу 6 раз в день. Для каждого человека подбирается индивидуальный набор продуктов, в зависимости от вкусовых предпочтений и работы организма. Нельзя допускать голодания и переедания.

Полностью излечиться от диабета не получится, но если человек всю свою жизнь будет соблюдать советы врачей, его болезнь будет протекать в легкой форме.

Источник: rsute.ru