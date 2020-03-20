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Душа Оксаны Самойловой горит адским пламенем: Молодая мама поделилась своей болью с поклонниками

15:52 20.03.2020 Фото: instagram.com/samoylovaoxana
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«Мы должны были быть максимально счастливыми ,Но так случилось что это худший месяц в моей жизни.
Резко стало рушиться всё что строилось 10 лет.не знаю что ещё можно сказать…». — пишет Оксана на своей личной странице.

Душа Оксаны Самойловой горит адским пламенем: Молодая мама поделилась своей болью с поклонниками
Несколько недель назад рухнула идеальная картинка семьи Оксаны Самойловой и Джигана

Ситуация в семье Оксаны Самойловой и Джигана по-прежнему очень напряженная, она еще и усугубляется карантином из-за коронавируса. И вчера бизнес-леди обратилась к поклонникам.

Напомним, что несколько недель назад рухнула идеальная картинка семьи Оксаны Самойловой и Джигана. Став родителями сына, пара столкнулась с большими трудностями. А все потому, что рэпер Джиган буквально сорвался с катушек и был доставлен в рехаб после его алкогольно-наркотических вечеринок.

Мы не знаем, что стало последней каплей (поговоривают еще и про многочисленные измены рэпера), но Оксана Самойлова предпочитает личное не выносить на публику. И чтобы уменьшить количество возникающих слухов, ранее она рассказала, что ее никто не бил и родительские права она не планирует отбирать у мужа. А вчера, в честь того, что сыну Давиду исполнился месяц, женщина рассказала следующее.

Сегодня месяц Давидику🎂со всеми этими событиями,я даже не смогла рассказать вам какой он мой сын🤱
Мы должны были быть максимально счастливыми ,Но так случилось что это худший месяц в моей жизни.
Резко стало рушиться всё что строилось 10 лет.не знаю что ещё можно сказать…снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что ,грузить вас своими печалями не хочу.делать вид что ничего не случилось я не собираюсь,но и рассказывать всё в соц сетях ,не буду.так же как и ходить на всякие передачи и тд .
Ситуация усложняется тем,что Мы всё ещё не можем вылететь домой.я устала,мой уровень энергии на минусе,моя душа горит адским пламенем .
Но я уже целый месяц Мама самого милого и любимого мальчика на свете )🖤
Вы только посмотрите на этого кроху! Многие отмечают, что мальчик похож на маму. При этом отец уже вышел из клиники и продолжает постить в Инстаграм фото видео, но не особенно распространяется на тему того, что произошло.
Душа Оксаны Самойловой горит адским пламенем: Молодая мама поделилась своей болью с поклонниками

Сын Джигана и Оксаны Самойловой — Давид

Напомним, у Джигана и Самойловой подрастает четверо детей: дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

Поклонники желают паре сохранить семью и дальше радовать всех красивыми кадрами.

Источник: hochu.ua

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