Перцы и томаты апрельского посева: как сформировать высокоплодоносные саженцы

Апрельский посев рассады томатов и перцев

Сейчас трудно представить садовый или дачный участок без теплиц или парников. А главные культуры в них – томаты, огурцы и перцы. Конечно же, выращиваю эти теплолюбивые культуры и я. Но в нашем климате томаты и перцы можно выращивать только через рассаду. Иначе урожая не получить.

«Скорые» помидорчики.

Каждый год на моих подоконниках всходит и набирает силу рассада. Первые томаты я высеваю на рассаду в феврале и марте, а вот семена ранних сортов томатов обычно начинаю сеять в первых числах апреля в небольшой ящичек или любую пластиковую емкость. Всходы закаливаю. Затем, не проводя пикировку нежных растений, увожу их на дачу. Это случается примерно 15-20 апреля. Дату следует выбирать исходя из лунного посевного календаря огородника.

К этому времени уже начинаю готовить теплицу. Под огурцы и перцы делаю теплую гряду с биотопливом, которым могут служить сено или навоз. Подготовку начинаю ещё осенью, вынимая весь грунт с будущих гряд. Весной пустые гряды набиваю биотопливом, посыпаю его мочевиной или полным минеральным удобрением. Сверху засыпаю трехгодичным компостом слоем 15-20 см. Компост я с осени заношу в проход теплицы, чтобы весной быстрее оттаял. Даю разогреться гряде до +14°C.

А в это время пикирую томаты на отдельную грядку по схеме 10х20 см. Сверху укрываю посадки лутрасилом. Подкормок не даю, так как гряда заправлена, и растут в ней томаты всего 25 дней. Пикировку провожу с 30 апреля по 1-2 мая. К 21-22 мая рассада уже формирует бутоны. Получается, что готова она бывает за 40-45 дней. Дальше пересаживаю томаты в помидорную теплицу, где уже цветут и завязывают плоды растения февральского и мартовского посева, тоже выращенные рассадой.

Томаты апрельского посева начинают краснеть в конце июля – начале августа. Я использую их для заготовок на зиму. Сею сорта Голубка, И-3, Подснежник, Гранат, Бета, Бони-М, а также гибриды Семко-98 F1, Семко-101 F1 , Семко-2000 F1 , Калрома F1, Фэнси F1 и другие сорта и гибриды. Такую рассаду можно использовать и для открытого грунта на грядках с временным пленочным укрытием.

На освободившуюся от помидорной рассады гряду высаживаю перцы апрельского посева. Перед этим гряду засыпаю компостом, так как у росших здесь томатов мощная корневая система, и при пересадке с каждым растением уходит много земли. Я никогда не вырываю рассаду из земли, а нарезаю квадраты почвы с рассадой глубиной до заложенного биотоплива, т.е. на 15-20 см. В результате растения не страдают при пересадке и лучше приживается. В лунки при посадке вношу любое комплексное гранулированное минеральное удобрение.

Перцы апрельского посева



Выращиваю апрельским севом также и часть перцев. Апрельский срок посева перцев очень удобен для пожилых людей, а также для тех, у кого не очень много места в квартире, или тех, кому далеко ехать до дачи и тяжело везти великовозрастную рассаду.

Сею перцы в начале апреля в небольшую емкость. Пикировку не провожу. На дачу увожу вместе с рассадой «апрельских» томатов – 15-20 апреля. Там пикирую в небольшие по объему стаканчики. На день растения выношу в теплицу, ночью возвращаю в дом. К 25-30 мая они уже имеют по 8 листьев и бутоны и готовы к высадке в грунт. На теплой гряде в теплице рассада быстро приживается.

Использую при выращивании таким способом сорта и гибриды, у которых плоды в технической спелости желтые, светло-зеленые, белые (Добрыня Никитич, Юбилейный Семко F1, Медаль, Нежность, Винни-Пух, Верность, Капитошка и другие). Перцы такого срока посева достаются садоводу значительно легче, но урожай с этих растений бывает меньше, и получаем мы его позднее, чем с перцев февральского посева. Первые перцы с растений февральского посева получаю в биологической спелости в начале июля, иногда в конце июня, а первые перчики апрельского посева получаем в технической спелости не раньше августа, в зависимости от сорта.

Источник: floraprice.ru