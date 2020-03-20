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Изуродовали мужчину пятеро мигрантов в драке в кафе в Новосибирске

15:45 20.03.2020 Фото: РИА Новости
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Злоумышленников задерживал спецназ прямо в съемной квартире. Возбуждено уголовное дело.

Изуродовали мужчину пятеро мигрантов в драке в кафе в Новосибирске
Полиция разбирается в причинах произошедшего

15 марта утром в одно из медицинских учреждений города Новосибирска бригадой скорой помощи был доставлен 38-летний местный житель. Врачи диагностировали у мужчины травму головы, множественные ушибы различных частей тела. Сообщение о пациенте, получившем криминальные травмы, поступило в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками отдела полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались пятеро граждан одной из республик ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 29 лет. Выяснилось, что компания отдыхала в кафе, расположенном на улице Петухова. Около 5.30 утра мужчины вышли на улицу, где у них возникла конфликтная ситуация с другим посетителем заведения. В результате конфликта подозреваемые избили потерпевшего, а затем скрылись с места происшествия.

Полицейские задержали злоумышленников в съемной квартире на улице Связистов. Задержание проводилось при силовой поддержке бойцов СОБР областного управления Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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От редакции

Посадят мигрантов?

аноним, 20 марта 2020 16:46
Уработались раз отдыхали до 5.30.!!!

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