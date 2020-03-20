Закрыл личный прием и ограничил доступ граждан федеральный суд Бердска до 10 апреля

Как сообщили в Бердском горсуде, подлежат рассмотрению только категории дел безотлагательного характера. Гражданам рекомендуют обращаться к судьям по телефону или по электронной почте. Вероятно, ограничения связаны с распространением коронавируса.

Суд ограничил работу с гражданами до 10 апреля

Бердский городской суд почти на три недели закрыл прием граждан и ограничили доступ в здание суда. Бердчане не смогут попасть на личный прием к председателю суда Павлу Яковинову и другим сотрудникам по постановлению президиума Верховного Суда Российской Федерации, президиума Совета судей РФ от 18 марта 2020 года.

Как сообщили в Бердском горсуде, приостановлен личный прием граждан и ограничен доступ граждан в суд с 19 марта по 10 апреля 2020 года включительно, за исключением участников судебного разбирательств по категории дел безотлагательного характера.

-Рекомендуем подавать документы через электронную интернет — приемную суда или по почте России. Подлежат рассмотрению только категории дел безотлагательного характера. По вопросам рассмотрения дел находящихся в производстве суда, рекомендуем обращаться по телефону в приемную судьи и посредством электронных обращений, — уточнили в федеральном суде Бердска.

Вероятнее всего, ограничения связаны с распространением коронавируса.