20.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Закрыл личный прием и ограничил доступ граждан федеральный суд Бердска до 10 апреля

20:45 20.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
1

Как сообщили в Бердском горсуде, подлежат рассмотрению только категории дел безотлагательного характера. Гражданам рекомендуют обращаться к судьям по телефону или по электронной почте. Вероятно, ограничения связаны с распространением коронавируса.

Закрыл личный прием и ограничил доступ граждан федеральный суд Бердска до 10 апреля
Суд ограничил работу с гражданами до 10 апреля

Бердский городской суд почти на три недели закрыл прием граждан и ограничили доступ в здание суда. Бердчане не смогут попасть на личный прием к председателю суда Павлу Яковинову и другим сотрудникам по постановлению президиума Верховного Суда Российской Федерации, президиума Совета судей РФ от 18 марта 2020 года.

Как сообщили в Бердском горсуде, приостановлен личный прием граждан и ограничен доступ граждан в суд с 19 марта по 10 апреля 2020 года включительно, за исключением участников судебного разбирательств по категории дел безотлагательного характера.

-Рекомендуем подавать документы через электронную интернет — приемную суда или по почте России. Подлежат рассмотрению только категории дел безотлагательного характера. По вопросам рассмотрения дел находящихся в производстве суда, рекомендуем обращаться по телефону в приемную судьи и посредством электронных обращений, — уточнили в федеральном суде Бердска.

Вероятнее всего, ограничения связаны с распространением коронавируса.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Собираетесь в суд?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зарегистрировано уже 4 случая коронавируса на 20 марта в Новосибирской области
22:15 20-03-2020
Зарегистрировано уже 4 случая коронавируса на 20 марта в Новосибирской области
Бердск75 дней до Победы: когда победим, тогда придем домой
22:00 20-03-2020
75 дней до Победы: когда победим, тогда придем домой
БердскГород уходит под воду? 66 зон локального подтопления вместо 12 стало в Бердске 1
22:00 20-03-2020
Город уходит под воду? 66 зон локального подтопления вместо 12 стало в Бердске
Главные сбывшиеся пророчества Ванги. Предсказание ясновидящей на 2020 год 2
22:00 20-03-2020
Главные сбывшиеся пророчества Ванги. Предсказание ясновидящей на 2020 год
БердскДырка за дыркой: пробивают колеса и "целуются взасос" автомобили в Молодежном Бердска 23
21:58 20-03-2020
Дырка за дыркой: пробивают колеса и
Еще два случая коронавируса за 20 марта зарегистрировал Роспотребнадзор в Новосибирской области
21:30 20-03-2020
Еще два случая коронавируса за 20 марта зарегистрировал Роспотребнадзор в Новосибирской области
БердскОтменили турнир гимнасток памяти Героя России Лелюха и мультфестиваль из-за коронавируса в Бердске
21:15 20-03-2020
Отменили турнир гимнасток памяти Героя России Лелюха и мультфестиваль из-за коронавируса в Бердске
Заступника под суд: Убил в драке напавшего на женщину с ножом ее мужа житель Брянской области
21:00 20-03-2020
Заступника под суд: Убил в драке напавшего на женщину с ножом ее мужа житель Брянской области
БердскЗакрыл личный прием и ограничил доступ граждан федеральный суд Бердска до 10 апреля
20:45 20-03-2020
Закрыл личный прием и ограничил доступ граждан федеральный суд Бердска до 10 апреля
Кровавая бойня: Скончался в больнице расстрелянный из ружья в ходе конфликта житель Новосибирска
20:30 20-03-2020
Кровавая бойня: Скончался в больнице расстрелянный из ружья в ходе конфликта житель Новосибирска