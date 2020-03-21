Дырка за дыркой: пробивают колеса и «целуются взасос» автомобили в Молодежном Бердска

Читатели продолжают высылать снимки весенних дорог Бердска.
Вечер 19 марта. 18.30. Молодежный. ДТП — явно из-за ям. Третий — пробил шины. Вчера тут было около трех машин с пробитыми колесами в это же время.
-Может, уже и не делать ремонт дорог? После каждой зимы и очередного ремонта — они все хуже и хуже в Бердске. Дырка на дырке и дырка за дыркой, — риторически спрашивает авто фото и видео.
надо снять весь асфальт и засыпать все щебенкой
Как не делать, а бюджет по "пилить".....
одно дело на резина 235/80 R16 ехать - ее надо долго стараться чтобы "пробить"
Другое дело на 18 диски напялить 225/40 - на такой любой камещек может порвать корд и диск погнуть.
Сам то понял, что написал? В том то и дело, что машина вообще не при чем, можно на любой пробить ,все зависит от веса машины и профиля резины. САм подтвердил мои слова, где логика? Или просто читать не умеешь?
Крузак - это тоже легковой автомобиль если что, класс - внедорожник. На прадо 265/60R18 2 раза колесо пробивал.
R - это радиальная резина
бывает еще D
умник нашелся...