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Дырка за дыркой: пробивают колеса и «целуются взасос» автомобили в Молодежном Бердска

16:05 21.03.2020 Фото: читатель Курьер.Среда.Бердск
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Может, уже и не делать ремонт дорог? После каждой зимы и очередного ремонта — они все хуже и хуже в Бердске.

Дырка за дыркой: пробивают колеса и целуются взасос автомобили в Молодежном Бердска
ДТП и пробитые колеса каждый день в Молодежной Бердска. Пришла весна

Читатели продолжают высылать снимки весенних дорог Бердска.

Вечер 19 марта. 18.30. Молодежный. ДТП — явно из-за ям. Третий — пробил шины. Вчера тут было около трех машин с пробитыми колесами в это же время.

-Может, уже и не делать ремонт дорог? После каждой зимы и очередного ремонта — они все хуже и хуже в Бердске. Дырка на дырке и дырка за дыркой, — риторически спрашивает авто фото и видео.

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От редакции

Может,и, правда, не делать ремонт?

Аноним, 19 марта 2020 22:48
НВР:
надо снять весь асфальт и засыпать все щебенкой
Иван, 20 марта 2020 08:39
Щебенку отсыпят на бумаге, был опыт. Захаров так и написал привёз 5 камазов,но почему то так и не доехали эти камазы. Обращение к депутату Голубеву тоже не дало результатов, так камазы и не нашлись. Но на бумаге они были, вот такое обнуление
Аноним, 20 марта 2020 09:55
Некоторое время назад камень щебенки убил в висок ребенка криминального авторитета. так в том городе все дороги за неделю отремонтировали. Неужели по другому никак?
Смотрящий, 20 марта 2020 05:19
Дорог не делать - налоги на дороги не платить, что первое что второе без толку.
Гость, 21 марта 2020 12:18
...+ отключить интернет - д*****м.
Местный, 20 марта 2020 06:37
Все будет хорошо
Аноним, 20 марта 2020 07:03
Самое лучшее вложение денег - некачественный ремонт дорог. Деньги бюджетные потоком перетекают в карманы "ремонтников". Чем хуже ремонт - тем больше денег.
Аноним, 20 марта 2020 08:10
НВР:
Как не делать, а бюджет по "пилить".....
Аноним, 20 марта 2020 08:19
Может и налог отменить? Если у некоторых голова по жиэни пробита. Ни какой Ремонт не поможет.
Андрей, 20 марта 2020 10:09
Какая организация делала ремонт?неужели опять наши ****** голову в песок засунут!Сколько можно лжекомпании привлекать с их выигрываем на конкурсной основе?когда в приоретете будет качество?
Гость, 20 марта 2020 11:09
в суды надо подавать, налоги мы платим, пусть Захаров и дороги контролирует
Галёк, 20 марта 2020 12:49
Дырка - дыркой погоняет
assdf, 20 марта 2020 15:07
Из года в год одно и тоже. Когда поумнеют то? Не видишь дороги - не едь. Куда несутся? О чём думают? Доехали до Боровой этой. Неужели не видели состояние дорог? Типа ранее ровно и хорошо и потому неслись?
фыва, 20 марта 2020 15:08
Машины надо иметь такие, которые соответствуют обстановке места проживания/обитания.
Новый мэр, 20 марта 2020 16:58
Вы про танки?
Михаил, 20 марта 2020 17:15
Сразу видно пешехода. Причем здесь машина? У того же крузака не меньше шансов пробить колесо об острый угол асфальта, т.к. машина тяжелее.
Raven, 20 марта 2020 17:22
Танк что ли?
Аноним, 20 марта 2020 17:33
"Причем здесь машина?" - сразу видно теоретика....

одно дело на резина 235/80 R16 ехать - ее надо долго стараться чтобы "пробить"
Другое дело на 18 диски напялить 225/40 - на такой любой камещек может порвать корд и диск погнуть.
ghfh, 20 марта 2020 17:53
Михаил, если этот крузак на понтовых 22дюймовых дисках с низкопрофильной резиной - да. Но все кто пробил или пробъёт колёса там - легковушки.
Михаил, 20 марта 2020 18:56
Аноним, 20 марта 2020 17:33
Сам то понял, что написал? В том то и дело, что машина вообще не при чем, можно на любой пробить ,все зависит от веса машины и профиля резины. САм подтвердил мои слова, где логика? Или просто читать не умеешь?
Михаил, 20 марта 2020 19:13
ghfh, 20 марта 2020 17:53
Крузак - это тоже легковой автомобиль если что, класс - внедорожник. На прадо 265/60R18 2 раза колесо пробивал.
Аноним, 20 марта 2020 17:13
Попова тоже такая же
Андрей, 20 марта 2020 18:10
Нужно фиксировать ДТП и подавать в суд на администрацию, по другому никак!
Аноним, 20 марта 2020 21:12
Господа автолюбители,послушайте старого шиномонтажника.Покупайте резину без маркировки R.R-это не радиус резины,а конструкция "покрышки"(нет такого параметра,а есть посадочный диаметр)Если нет буквы R ,значит диагоналка,а это вечно!Как у танка,правда не так комфортно.СМЕРТЬ АСФАЛЬТУ
Аноним, 20 марта 2020 23:14
шиномонтажник
R - это радиальная резина
бывает еще D
умник нашелся...
Гость, 21 марта 2020 12:22
А где резину с диагональным кордом продают? В "музее карет и экипажей"?

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