Дырка за дыркой: пробивают колеса и «целуются взасос» автомобили в Молодежном Бердска

Может, уже и не делать ремонт дорог? После каждой зимы и очередного ремонта — они все хуже и хуже в Бердске.

ДТП и пробитые колеса каждый день в Молодежной Бердска. Пришла весна

Читатели продолжают высылать снимки весенних дорог Бердска.

Вечер 19 марта. 18.30. Молодежный. ДТП — явно из-за ям. Третий — пробил шины. Вчера тут было около трех машин с пробитыми колесами в это же время.

-Может, уже и не делать ремонт дорог? После каждой зимы и очередного ремонта — они все хуже и хуже в Бердске. Дырка на дырке и дырка за дыркой, — риторически спрашивает авто фото и видео.

