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Стрижка Итальянка: модные идеи для женщин после 40 лет

13:46 21.03.2020 Фото: Getty Images
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С челкой итальянка скроет все несовершенства кожи, придаст изящество и свободу облику, что позволит даме после 40 выглядеть свежее и моложе.

Стрижка Итальянка: модные идеи для женщин после 40 лет
Стрижка Итальянка — это каскад любой длины с многослойностью и градуировкой

Женщины после 40 гораздо чаще, чем юные особы, сталкиваются с проблемой смены стрижки, ведь выбрать подходящую оказывается не так уж и просто. Подстроиться стоит не только под форму лица и характерные черты внешности, но и под структуру волос, которая с годами становится более тонкой, хрупкой и тусклой. Стрижка Итальянка станет отличным решением для тех, кто еще не готов лишаться длинных локонов, но уже желает скрыть их недостатки с максимальной пользой для своей внешности.

Ранее итальянская стрижка считалась лишь разновидностью каскада, но с годами стилисты научились ее делать очень характерной и с особыми чертами — перепутать теперь практически невозможно. Популярность стрижка приобрела еще в 80-х годах прошлого столетия. Она простая, универсальная и очень элегантная, из-за чего не теряет свой актуальности и по сей день.

Особенности стрижки «итальянка» и кому она подойдет

Стрижка Итальянка — это каскад любой длины с многослойностью и градуировкой. Выполняется стрижка как на коротких волосах, так и на длинных. Даже на самых тонких она смотрится пышной и объемной, за что так любима женщинами после 40 лет, страдающими от возрастных изменений волос.

Стрижка подходит дамам с любой формой лица. Она зрительно удлиняет круглое и квадратное лица, а идеальный овал делает более утонченным. Треугольному лица стрижка позволяет выглядеть более миловидно, ведь с помощью отдельного слоя позволяет приподнять макушку.

С челкой итальянка скроет все несовершенства кожи, придаст изящество и свободу облику, что позволит даме после 40 выглядеть свежее и моложе.

Преимуществом стрижки перед другими считается ее простота — итальянка не требует особых манипуляций с укладкой, а потому времени на достижение совершенства уйдет совсем немного.

Характерной чертой стрижки Итальянка считается шапочка, которая зрительно укорачивает пряди. При этом нижние локоны могут быть разной длины — ее менять не обязательно. Локоны, которые мягко обрамляют лицо, позволяют скрыть возрастные изменения.

Итальянка — это стрижка для тех женщин, которые пока не готовы к кардинальным экспериментам со внешностью. Она позволяет внести в облик немного мягкости и нежности, изящества и элегантности. Итальянка относится к омолаживающим стрижкам, что особенно важно для дам после 40 — выбрать свой идеальный вариант выгодно вместе с окрашиванием, чтобы весна 2020 заиграла для вас новыми красками!

Источник: therussiantimes.com

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