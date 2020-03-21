Розыск: украл 46 тыс. рублей из кошелька за 5 минут неизвестный в одном из офисов Новосибирска

Подозреваемый попал на видео. Полиция ищет мужчину с залысинами и в очках.

Полиция объявила в розыск подозреваемого в краже

Отделом полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается мужчина, который 19 марта 2019 года в период с 13.10 до 13.15 в одном из офисов по улице Орджоникидзе, 38 совершил из кошелька кражу денежных средств в размере 46 тысяч рублей. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Приметы подозреваемого: на вид 40 лет, среднего роста, волосы темные с залысинами, был одет в светлую рубашку, синие джинсы, темную обувь, в очках для зрения, через плечо кожаная сумка.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении гражданина, просьба сообщить в полицию по телефонам: 232-21-65, 232-21-90, 232-21-83.