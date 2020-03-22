Для истерзанной бродячими псами школьницы не нашлось лекарств от бешенства в Златоусте

Собаки искусали 15-летнюю девочку

Также журналисты обратили внимание на нарушение прав девочки в городе Златоусте Челябинской области, где 15-летней школьнице, которую покусали бродячие собаки, медики не смогли сделать необходимое количество прививок от бешенства в связи с нехваткой нужного лекарства. По словам корреспондентов, в городе сложилась бесконтрольная ситуация по отлову бродячих собак, сообщает СК РФ.