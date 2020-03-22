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Для истерзанной бродячими псами школьницы не нашлось лекарств от бешенства в Златоусте

10:43 22.03.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Глава СК Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.В городе сложилась бесконтрольная ситуация по отлову бродячих собак.

Для истерзанной бродячими псами школьницы не нашлось лекарств от бешенства в Златоусте
Собаки искусали 15-летнюю девочку

Также журналисты обратили внимание на нарушение прав девочки в городе Златоусте Челябинской области, где 15-летней школьнице, которую покусали бродячие собаки, медики не смогли сделать необходимое количество прививок от бешенства в связи с нехваткой нужного лекарства. По словам корреспондентов, в городе сложилась бесконтрольная ситуация по отлову бродячих собак, сообщает СК РФ.

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От редакции

В Бердске много бродячих собак?

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