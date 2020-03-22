77 лет назад фашисты и предатели уничтожили деревню Хатынь в Белоруссии

22 марта — Международный день таксиста. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, которые были оснащены специальными счётчиками.

В Хатыни сожжены заживо или расстреляны 149 жителей деревни, в том числе 76 детей. Удалось выжить только пятерым детям (Володе Яскевичу, Соне Яскевич, Вите Желобкович, Антону Барановскому и Саше Желобковичу) и одному взрослому Иосифу Каминскому

Всемирный день водных ресурсов.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 22 декабря 1992 года, для привлечения внимания человечества к важности доступа к пресной воде. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию, которая проходила в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро.

По данным ООН, около 2 миллиардов человек вынуждены использовать загрязненную воду, а свыше 663 миллионов человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания.

Россия входит в группу стран мира, наиболее обеспеченных водными ресурсами. Наша страна занимает 2-е место по объему водных ресурсов, располагая почти четвертой частью запасов пресных вод мира и 10-й частью возобновляемых ресурсов вод. На территории нашей страны насчитывается около 2,7 миллионов больших и малых рек и более 2,7 миллионов озер. Россия — единственная страна в мире, которая омывается водами четырнадцати морей.

Каждый год Всемирный день водных ресурсов подчеркивает определенный аспект проблемы обеспечения пресной водой. Тема этого года — «Вода — «краеугольный камень» жизни».

Международный день Балтийского моря.

Решение о его проведении было принято на 17-м заседании Хельсинкской комиссии в 1986 году для того, чтобы привлечь внимание ученых, политиков и общества к вопросам охраны окружающей среды Балтийского региона.

Балтийское море — внутриматериковое море, расположенное в северной Европе и принадлежащее бассейну Атлантического океана. Его площадь составляет 419 тысяч км², а средняя глубина — 52 метра. Воды Балтийского моря омывают берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.

Международный день таксиста.

Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, которые были оснащены специальными счётчиками. Английские извозчики назвали их «таксометрами» — от французского «такс» («плата) и греческого «метрон» (измерение). С того времени индивидуальный городской транспорт стали называть такси, а извозчиков — таксистами.

Первые такси в Лондоне были зеленого и красного цветов. Желтый цвет машин появился благодаря основателю компании Hertz Corporation Джону Хертцу. Американец, принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, перекрашивал их в желтый цвет и использовал в качестве такси. Яркие машины легче заметить на улицах города, поэтому и другие таксомоторные компании тоже стали перекрашивать свои машины. Так желтый цвет стал классическим для такси всего мира.

69 лет назад (1951) была создана Центральная студия телевидения.

Первая в СССР программно-творческая телевизионная организация начала работу на базе Московского телецентра на Шаболовке. Первоначально ежедневное вещание осуществлялось только на Москву и Ленинград, но уже через пять лет советское телевидение стало многоканальным, а в конце 1950-х годов — общесоюзным.

Что интересно, в этот день, но в 1964 году, впервые в СССР с помощью спутниковой связи была осуществлена трансляция Олимпийских игр из Токио. Через год состоялся обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком, а еще через год была совершена передача цветного изображения из Парижа в Москву.

77 лет назад (1943) фашисты и их пособники уничтожили белорусскую деревню Хатынь.

Карательный отряд окружил деревню, а её жителей фашисты согнали в колхозный сарай и подожгли, а тех, кто пытался спастись от огня, расстреляли из пулеметов. Так каратели мстили за то, что недалеко от Хатыни партизаны обстреляли немецкую автоколонну и убили офицера.

В Хатыни сожжены заживо или расстреляны 149 жителей деревни, в том числе 76 детей. Удалось выжить только пятерым детям (Володе Яскевичу, Соне Яскевич, Вите Желобкович, Антону Барановскому и Саше Желобковичу) и одному взрослому Иосифу Каминскому. Именно он позднее стал прототипом бронзовой скульптуры «Непокоренного человека», которая установлена в мемориальном комплексе «Хатынь».

Мемориал был открыт в июле 1969 году. Его авторы — архитекторы Юрий Градов, Валентин Занкович, Леонид Левин и скульптор Сергей Селиханов.

В Мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс площадью около 50 га входит: Кладбище деревень (186 урн с землей сел, сожженных вместе с жителями и не восстановленных), Площадь памяти, Стена скорби (блок с нишами, в которые вмонтированы мемориальные плиты с названиями 66 лагерей смерти), Древо жизни (с высеченным списком 433 деревень Беларуси, сожженных фашистами и восстановленных после войны).

75 лет назад (1945) была основана Лига арабских государств.

С идеей объединения арабских государств выступила Англия ещё во время Второй мировой войны. В октябре 1944 года в Александрии представителями Сирии, Трансиордании (ныне — Иордания), Ирака, Ливана и Египта был подписан протокол о намерении создания такого союза.

22 марта 1945 года в Каире руководители этих государств и присоединившийся к ним король Саудовской Аравии подписали соглашение о создании Лиги арабских государств (ЛАГ). В 1950 году она была признана ООН в качестве региональной организации и получила статус наблюдателя.

В настоящее время в состав ЛАГ входят 22 государства: Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморские Острова, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан и Тунис.

87 лет назад (1933) в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь фашистской Германии.

Концлагерь неподалеку от Мюнхена был расположен на месте бывшего завода по изготовлению боеприпасов. Первоначально он предназначался для содержания противников нацистского режима, а также евреев, цыган, гомосексуалистов и душевнобольных. Во время Второй мировой войны сюда стали отправлять военнопленных.

Дахау был одним из самых ужасных концлагерей фашистской Германии. Здесь отрабатывалась система наказаний и другие формы физических и психологических издевательств над узниками, которые позже стали использоваться и в других нацистских концлагерях. В Дахау проводились медицинские эксперименты над людьми. Заключенных безжалостно эксплуатировали как дешевую рабочую силу, заставляя их строить дороги, работать в каменоломнях и на заводах.

За 12 лет существования лагеря в нем содержались около 250 тысяч человек из 24 стран, из которых почти 70 тысяч погибли от непосильного труда и истощения, варварских медицинских экспериментов и казней. Когда 29 апреля 1945 года войска 7-й армии США освободили концлагерь, в живых оставались лишь около 32 тысяч узников.

125 лет назад (1895) в Париже состоялась первый в истории киносеанс.



Братья Луи и Огюст Люмьеры, получившие патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф», показали узкому кругу своих друзей короткий фильм «Выход рабочих с завода Люмьер». Лента продолжительностью всего в полминуты была снята братьями 19 марта у ворот фабрики в Лионе.

Широкой же публике это изобретение было продемонстрировано 28 декабря того же года в парижском кафе на Бульваре Капуцинов. Зрители увидели первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».

146 лет назад (1874) была впервые проведена игра в большой теннис.

Считается, что прообразом современного большого тенниса стала существовавшая в XIII-XIV веках в Италии, Франции и Англии игра, когда участники отбивали скачущий через сетку мяч надетыми на руку рукавицей, деревянным щитком или кожаным ремнем. В XVI веке игроки стали использовать ракетки.

По одной из версий, название игры — «теннис» — произошло от французского tenez — «вот вам, берите».

Родоначальником современного тенниса считается майор британской армии Уолтер Уингфилд, который придумал игру для развлечения гостей на приёмах. В феврале 1874 года он получил патент на корт для большого тенниса.

22 марта 1874 года в клубе по крикету и бейсболу на Стейтен Айленде (США) прошел первый матч в большой теннис.

Источник: ПГ