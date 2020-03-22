«Заминировали» 11 самолетов в аэропорту Шереметьево. В том числе летевший из Новосибирска

Ни на одном из воздушных судов взрывных устройств не обнаружили. Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать по электронной почте с 3 марта, за это время были «заминированы» почти 40 рейсов.

Угрозы «минирования» 11 самолетов в России оказались ложными

Все анонимные сообщения о «минировании» в пятницу 11 самолетов в России не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Все самолеты проверены, никаких взрывных устройств не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о «минировании» одиннадцати самолетов: семи, летящих из Москвы (в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и Екатеринбург), а также четырех, выполняющих рейсы в Москву (из Новосибирска, Владивостока, Уфы и Иркутска).

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были «заминированы» почти 40 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Наибольшее до сегодняшнего дня количество «заминированных» за сутки бортов — семь — проверялось 19 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.