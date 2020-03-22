Дырок на ул.Ленина в Бердске нет! Главная улица Бердска перенесла зиму-2020 в Бердске

12:29 22.03.2020 Фото: Скрин с видео 0

Напомним, что почти вся улицу Ленина пережила реконструкцию. Проедем по улице? Смотрите видео.

Ул.Ленина — вложено много млн в реконструкцию Читатели «Курьер.Среда.Бердск» продолжают присылать видео улиц Бердска после зимы-2020. Кажется, улица Ленина ее пережила, пишут они.

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