Читатели «Курьер.Среда.Бердск» продолжают присылать видео улиц Бердска после зимы-2020. Кажется, улица Ленина ее пережила, пишут они.
Дырок на ул.Ленина в Бердске нет! Главная улица Бердска перенесла зиму-2020 в Бердске
12:29 22.03.2020
Напомним, что почти вся улицу Ленина пережила реконструкцию. Проедем по улице? Смотрите видео.
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