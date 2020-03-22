Рухнули в кювет два пассажирских автобуса в Тамбовской области. Есть погибшие и раненые

Рейсовые автобусы ехали из Москвы в сторону Волгограда. Сильный боковой ветер опрокинул их в кювет. Погибли два человека, 17 пострадавших развезли по больницам.

В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

В Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП сегодня, 22 марта. По предварительным данным, погибли два человека, не менее 15 пострадали, сообщает РИА Новости. ГИББД сообщала о трех погибших.

В экстренных службах региона сообщили, что происшествие произошло на 566-м километре трассы Москва-Волгоград в населенном пункте Чикаревка. Автобусы ехали в попутном направлении. В какой-то момент они разъехались по обочинам и один из автобусов вылетел в кювет через отбойник. В МВД утверждают, что в кювет съехали оба автобуса.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.

Полиция уточнила: два человека погибли, 17 ранены.

«Погибли все-таки двое, один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. В настоящее время основная задача полиции — оказание первой медицинской помощи и отправка не пострадавших пассажиров по месту назначения», — сказал собеседник агентства.

Полиция также уточнила, что автобусы передвигались из Москвы в сторону Волгограда. По предварительным данным, в результате сильного бокового ветра они съехали в кювет, и произошло опрокидывание.